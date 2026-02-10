為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    年節最忙的一群人 黃偉哲慰勞清潔隊員：謝謝你們

    2026/02/10 21:52 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲發小紅包慰勞清潔隊員，同時鞠躬致謝。（台南市府提供）

    春節將至，家戶大掃除進入高峰期，垃圾收運量明顯增加，清潔隊員工作負擔也隨之加重。為慰勞基層清潔人員的辛勞，台南市長黃偉哲今（10）日在環保局長許仁澤陪同下，前往東區垃圾收運點向清潔隊員致意；副市長姜淋煌則代表市府前往南區慰勞，感謝清潔隊員堅守第一線、全力維護市容整潔，並致贈新春紅包，祝福大家平安健康迎新年。

    黃偉哲表示，春節期間垃圾收運僅於大年初一至初三暫停，小年夜仍正常收運，除夕當天也持續服務，只是提前4小時收班，顯示清潔隊在年節期間的工作相當繁重。他特別代表市民向所有清潔隊員表達感謝，肯定同仁犧牲與家人團聚的時間，守護城市整潔，讓市民安心過好年。

    黃偉哲也呼籲民眾體諒清潔人員的辛勞，確實做好垃圾分類，並切勿將電池、易燃易爆物品或酸性物質投入垃圾車，以免發生危險，共同守護清潔隊員的作業安全，攜手打造乾淨、宜居的城市環境。

    環保局提醒，春節期間垃圾收運時間，2月15日（小年夜）正常收運；2月16日（除夕）提前4小時收運，服務至下午6時止；2月17日至19日（大年初一至初三）停止收運；2月20日（初四）加班收運。呼籲民眾於停收期間妥善儲存垃圾，勿隨意棄置，共同維護市容整潔。

    台南市長黃偉哲（右2）向清潔隊員表達感謝，同時向民眾宣導垃圾分類，以維護清潔隊員執勤安全。（台南市府提供）

