拚了！不讓彰化市比下去 和美「春日市集」要送可愛馬金飾

和美「年貨大街」改名「春日市集」摸彩要送可愛馬金飾。（和美鎮公所提供）

面對今年彰化市年貨大街在永樂街登場，和美鎮把年貨大街場地改到圓環停車場，並更名為「春日市集」，同時準備送出可愛馬金飾，消費滿100元蓋1個章，集滿5個章，就有機會抽中市價1萬元的0.33錢金飾，祈祝來年馬上賺大錢！

和美鎮長林庚壬表示，這次「春日市集」將在13日、14日、15日登場，比照去年模式，招商30攤完全免費，今年除了領取集章卡就送限量的紅包袋，另外只要消費滿100元蓋1個章，集滿5個章送美食券、摸彩券及獲得1次扭蛋機扭蛋機會，希望所有鄉親都能夠留在和美採買年貨，留在和美消費。

林庚壬強調，和美菜市場預計春節過後就要拆除並原地重建，重建時間大約需要2年，將把圓環停車場改為中繼市場，藉由「春日市集」來宣傳並炒熱買氣。

而民眾最期待的就是摸彩，獎品價值超過10萬元，除了55吋及65吋電視、掃地機、氣炸鍋等等以外，還準備民眾最喜歡的金飾，配合即將迎來的馬年，由於金價看漲，0.33錢可愛馬造型金飾，市價也要1萬元。今年也舉辦博杯比賽，2月14日初賽選出10人進入決賽，最後前3名可依序獲得5000元、3000元以及1888元獎金，另外闖關過3關就可獲得環保收納袋1個。

春日市集營業為2月14日、15日為上午10點到晚上8點，開幕日的2月13日為下午3點到晚間8點。

彰化縣和美鎮年貨大街改名為春日市集，闖關過3關就可獲得環保收納袋1個，領取集章卡就送限量的紅包袋。（民眾提供）

