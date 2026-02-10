為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1.65萬立方公尺回填「廢土變黃金」 台南示範民間建案土方直送長照工程

    2026/02/10 21:34 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（中）今日與副市長趙卿惠（右）視察土方交換作業。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）今日與副市長趙卿惠（右）視察土方交換作業。（台南市府提供）

    因應內政部國土管理署今年全面實施「營建剩餘土石方全流向」管理新制，台南市提前布局，推動建築工程土方交換政策，成功媒合永康區台糖建案與衛福部嘉南療養院安定院區長照新建工程，將民間建案產出的剩餘土石方直接轉作公共工程回填使用，兼顧去化效率、節省公帑，也加速長照建設進度，示範資源循環再利用成果。

    市長黃偉哲今（10）日與副市長趙卿惠前往現場視察土方交換作業，肯定工務局在多元土石方去化與公私協力上的努力，並指出此案可作為市府推動循環經濟的重要示範。

    黃偉哲表示，中央新制透過QR Code與GPS全程追蹤營建土方流向，有助杜絕造假並強化管理。此次嘉南療養院安定院區長照工程需回填約1萬6500立方公尺土方，恰逢台糖永康建案產出營建剩餘土石方，經篩選後品質符合使用標準，且全程納入追蹤管理，安全無虞。市府未來也將持續盤點公共工程、暫置場與民間建案資源，擴大媒合效益。

    為協助產業順利銜接新制，市府同步提出配套措施，公告2023年至今（2026）年底期間領得建造及雜項執照者，建築期限一律自動展延2年，提供營建業充足調整與緩衝空間，確保建設不中斷。

    工務局說明，嘉南療養院安定院區占地約1.9公頃，地勢低窪，需大量土方回填，市府因此啟動公、私有土石方交換機制，促成此次媒合。另也簡化運送流程，開放領有建照工程於市內設置「異地臨時土石方暫置區」，鼓勵公私部門進行土方交換。

    工務局表示，透過強化管理與資源再利用，不僅緩解土資場收容量能限制，也提升營建餘土使用價值，讓「廢土變黃金」，未來將持續優化媒合機制，推動永續與韌性城市發展。

