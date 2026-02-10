為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空拍照曝光！礁溪老字號旅店屋頂驚見「寶特瓶山」 縣府展開稽查

    2026/02/10 20:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    礁溪某旅店「寶特瓶山」空拍曝光。（宜蘭縣府提供）

    礁溪某旅店「寶特瓶山」空拍曝光。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭礁溪仁愛路上某家老字號溫泉旅店，6樓屋頂被頭家嬤堆成「寶特瓶山」，因有安全、衛生疑慮遭民眾檢舉，縣政府今天下午前往聯合稽查，涉公安疑慮部分依建築法限期改善，未改善最高可處30萬元罰鍰，另也違反廢棄物清理法，同樣要求業者限期清理。

    宜蘭縣府表示，近日因社群媒體上民眾，提供一礁溪旅社屋頂堆置大量瓶罐之照片，該旅社業者原主張屋頂種植花草所需，惟屋頂環境明顯惡化，且堆積過高有公安疑慮。

    縣府指出，今天下午環保局、建設處、衛生局、工旅處等單位辦理聯合稽查會勘，該旅社屋頂處堆置過高致有公安疑慮，已涉及建築法第91條規定，倘未依限改善，將處6萬至30萬元罰鍰；該處亦有夾雜廢棄物部分，已違反廢棄物清理法第11條第1款規定，倘未依限改善，將處1200至6000元罰鍰，且將持續命業者限期清理，並追蹤至改善完成。

    縣府表示，屋頂亦已有堆置積水容器致生蚊媒疑慮，已勸導業者改善，並將列為後續查核重點，其餘則尚無違反發展觀光條例規定，縣府將持續追蹤改善情形，並督促業者善盡環境管理之責。

    宜蘭縣政府相關局處前往聯合稽查。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府相關局處前往聯合稽查。（宜蘭縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播