空拍照曝光！礁溪老字號旅店屋頂驚見「寶特瓶山」 縣府展開稽查

礁溪某旅店「寶特瓶山」空拍曝光。（宜蘭縣府提供）

宜蘭礁溪仁愛路上某家老字號溫泉旅店，6樓屋頂被頭家嬤堆成「寶特瓶山」，因有安全、衛生疑慮遭民眾檢舉，縣政府今天下午前往聯合稽查，涉公安疑慮部分依建築法限期改善，未改善最高可處30萬元罰鍰，另也違反廢棄物清理法，同樣要求業者限期清理。

宜蘭縣府表示，近日因社群媒體上民眾，提供一礁溪旅社屋頂堆置大量瓶罐之照片，該旅社業者原主張屋頂種植花草所需，惟屋頂環境明顯惡化，且堆積過高有公安疑慮。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，今天下午環保局、建設處、衛生局、工旅處等單位辦理聯合稽查會勘，該旅社屋頂處堆置過高致有公安疑慮，已涉及建築法第91條規定，倘未依限改善，將處6萬至30萬元罰鍰；該處亦有夾雜廢棄物部分，已違反廢棄物清理法第11條第1款規定，倘未依限改善，將處1200至6000元罰鍰，且將持續命業者限期清理，並追蹤至改善完成。

縣府表示，屋頂亦已有堆置積水容器致生蚊媒疑慮，已勸導業者改善，並將列為後續查核重點，其餘則尚無違反發展觀光條例規定，縣府將持續追蹤改善情形，並督促業者善盡環境管理之責。

宜蘭縣政府相關局處前往聯合稽查。（宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法