新化年貨大街登場 排隊人龍最長的竟是這家

新化年貨大街開幕，現場排隊人龍最長的出現在一銀。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府經濟發展局主辦的新化年貨大街今起登場，下午熱鬧開幕，遊客陸續湧至，由於仍是上班日，排隊人龍最長的店家竟為第一銀行，原來農曆春節將至，民眾等著入內換鈔。

新化年貨大街在老街區封路舉行，第一銀行也是其中的店家，附近民眾指出，其實從上午起，現場就看到排隊人潮，依序等著入內，兌換新鈔或提領現金，準備過年期間使用。

年貨大街下午開幕，民眾常依照現場排隊情形，審視哪些攤商較受歡迎，會特別注意，甚至跟著採買，沒想到一銀人潮不斷，成為當下最夯的店家，搶了業者鋒頭，頗為有趣。

活動已邁入第15屆，主題「金馬迎春GO新化」，今午登場後，將持續至小年夜，為期6天，經發局同步推出限定抽獎，贈送電動機車、星級酒店住宿券等系列好禮，並發放開幕紅包，與民眾同歡，熱鬧迎新，也特別設置超人氣IP角色-10 米高的「菜奇鴨」與 「夜奇鴨」充氣偶，營造最吸睛的打卡焦點。

經發局指出，民眾只要於年貨大街消費後，加入成為台南購物節會員，掃描數位行銷券登錄金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲得限量的紀念杯；市府團隊也已提前完成交通動線與周邊停車規劃，並加強食品安全與環境整潔管理，讓民眾能夠買得放心、逛得盡興。

新化年貨大街登場，市長黃偉哲（中）主持開幕，立委陳亭妃與藝人施文彬也一起為活動行銷。（記者吳俊鋒攝）

農曆春節倒數，台南官辦的新化年貨大街壓軸登場。（記者吳俊鋒攝）

