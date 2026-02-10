台中「尋人啟事」送姆明人氣吊飾 5天吸1200人報「名」

台中市小提燈是嚕嚕米（姆明）。（中捷公司提供）

盧秀燕近來出席各項活動均會佩戴最夯的「Moomin（姆明）」吊飾，幫推中台灣燈會。（記者蘇孟娟攝）

2026中台灣燈會與全球人氣IP「姆明一族」跨界合作，台中市觀光旅遊局推出「全台找姆明」活動，只要姓名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明吊飾及小提燈周邊帶回家。觀旅局長陳美秀今指出，尋人啟事才推出5天，狂吸1200人「報名」，不少「明珠」、「志明」出現登記，將在12日報名截止後抽出百人，燈會期間攜證件到燈會活動現場證明，就能把「姆明」帶回家。

台中市長盧秀燕近來出席各項活動均會佩戴最夯的「Moomin（姆明）」吊飾，幫推中台灣燈會，她今日稱不少里長和局處首長也因佩戴可愛「姆明」裝飾在基層走動時，常被民眾追著「索討」，姆明魅力驚人，台中因此推出「全國找姆明活動」可抽吊飾，活動登記只到周四（12日）截止。

陳美秀說，「全國找姆明活動」邀請姓名中有「姆」或「明」的民眾，只要到「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，會抽出100位幸運兒，每位致贈「1組姆明吊飾+姆明小提燈」，「尋人任務」推出短短5天，已吸引近1200位民眾熱烈迴響。

目前在「大玩台中」網頁上留言者以姓名中有「明」者留言最多，不少「明珠」、「明玉」跟「志明」報名，陳美秀說，抽出名單會在粉絲專頁公佈，在2月15日至3月3日燈會期間，親自持證件前往服務台領取限量好禮。

陳美秀另指出，燈會期間現場另限量放送小提燈，平日發3000份，假日準備4000份，送完為止。

