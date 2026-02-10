為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    點亮彰化古城！今晚開燈大放光明

    2026/02/10 19:52 記者湯世名／彰化報導
    今晚在慶安宮由彰化市長林世賢（中）主持點燈儀式。（記者湯世名攝）

    迎接春節，彰化市公所隆推出「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的「點亮彰化城」活動，今（10日）晚間由市長林世賢在慶安宮主持點燈儀式，以各式主題燈飾點綴市區，讓遊客感受到熱鬧的迎春氣息。

    今晚在慶安宮由林世賢主持的點燈儀式，全市沿永樂街與民族路長達1000公尺，共計有4個主題城門意象燈飾、三角公園圓環上「祥城天馬」主題花燈、還有彰化車站、彰化藝術館與彰化公所廣場前充滿童趣大型充氣半半公仔裝飾與燈籠牆，以及慶安宮、關帝廟、聖王廟廟宇花燈也同步點亮，一起陪伴遊客過新年。

    林世賢指出，彰化古城有文化，所以有靈魂，也因有文化，城市充滿了溫度！為了發揚古城的靈魂、保持古城的溫度，從13日點亮彰化城開跑，緊接著14日廟街鬧市馬上有錢春節市集（14至22日）、大年初一四城門小旅行、新春盛典-向天公借膽系列活動（初一至十五）熱鬧登場，還有3月7日彰化古城踩街國際嘉年華，精彩活動一波波展開。

    3月7日的踩街活動，自當天晚上6點開始，分兩條路線進行，一條為競賽隊伍路線、一條為表演隊伍路線，其中表演隊伍路線以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路，演出精彩可期，歡迎民眾一起來參與。

    三角公園圓環上的「祥城天馬」主題花燈，晚間大放光明。（記者湯世名攝）

    民族路上城車意象的燈飾璀璨美麗。（記者湯世名攝）

    在永樂觀石夜市商圈入口處，有城門意象的燈飾，璀璨亮麗。（記者湯世名攝）

