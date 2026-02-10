新北先嗇宮元宵花燈2/13登場 青花瓷主燈吸睛

先嗇宮今年首創由青花瓷組成的二層樓高花燈。（先嗇宮提供）

丙午年新北市先嗇宮花燈將於13日下午6時，在先嗇宮前神農百草公園舉行開燈儀式，展期為期約一個月。今年花燈規模與創意再升級，其中規模最大的青花瓷花燈最受矚目，高度達兩層樓，創下全國紀錄。

先嗇宮指出，主題青花瓷花燈由6名工匠耗時34個工作天手工打造，運用約2000個青花瓷湯匙、1萬5000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤及300組青花瓷茶杯組合而成，將傳統瓷器工藝融入花燈設計，呈現細緻且壯觀的視覺效果。

先嗇宮表示，現場另設一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺，展現環保理念與藝術美感兼具的特色。主燈則為長13公尺、高6公尺的「馬上發財」財神爺花燈，財神騎乘駿馬、手捧金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。

副燈以5隻貓熊為主題，造型討喜，寓意五福臨門、步步高升；草地上另展出25隻造型各異的駿馬花燈，氣勢十足，成為民眾拍照打卡的熱門焦點。先嗇宮也提供長32公尺、寬8公尺的「萬馬奔騰」花燈，作為新北市元宵燈會副燈展出。此外，現場規劃3座描繪江蘇省景區風貌的花燈作品，呈現多元地域文化特色。

神農百草公園舉行開燈儀式，展期為期約一個月。（先嗇宮提供）

用回收藥瓶製作的麒麟獻瑞花燈，以20000支回收藥瓶子組成。（先嗇宮提供）

