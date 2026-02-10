湖西鄉長陳振中春節慰問軍警消 致贈慰勞金感謝辛勞

湖西鄉公所與鄉代會，前往轄區軍警消等單位春節慰問。（湖西鄉公所提供）

湖西鄉位居澎湖中心地位，雖然10大嫌惡設施也都集中在湖西鄉，但相對坐擁澎湖機場、尖山發電廠、湖西油庫等，也是澎湖民生的心臟。農曆春節將至，為感謝第一線執勤人員及國軍官兵於節日期間堅守崗位、守護民眾安全，湖西鄉長陳振中與湖西鄉民代表會主席陳紘諒，今（10）日在鄉公所相關人員陪同下，前往轄內單位進行春節慰問，並致贈春節慰勞金，表達關懷與賀節之意。

此次慰問行程包括馬公警察分局、湖西鄉轄內各派出所、湖西消防分隊、湖西社區守望相助隊，以及航空警察局（馬公分駐所）、高雄港務警察總隊（澎湖港中隊），另亦前往轄內國軍單位，包括紅羅野戰砲兵營、紅羅後備旅、成功無人機大隊及空軍馬基隊，向所有辛勞付出的執勤人員致上誠摯感謝。

為確保民眾平安過年，春節期間治安、交通及各項公共安全工作仰賴警察、消防人員、義警、義消及社區守望相助隊等民力的全力投入與協助，透過各單位通力合作，犧牲個人假期與家人團圓的時間，共同守護民眾生命財產安全。

陳振中鄉長及陳紘諒主席對於春安工作各協勤單位人員及國軍弟兄在春節假期仍堅守崗位、善盡職責，皆表達由衷的感佩與敬意，並致贈春節禮品，提前祝賀大家新春佳節愉快、闔家平安。

湖西鄉所會前往各軍警單位，提前春節慰問。（湖西鄉公所提供）

