小黃族注意！彰化春節起跳價135元 實施時間、檢舉專線看這裡

農曆馬年春節將至，不少民眾計畫返鄉或出遊，彰化縣政府交通處宣布，今年春節期間計程車費率將採取加成計費，從2月14日（小年夜前一天）零時起至2月22日（大年初六）午夜24時止，共計9天，每車次加收50元。

縣府交通處運輸規劃科長邱冠達指出，彰化縣計程車平時起跳價為85元，春節期間因應司機辛勞，全國各地多有加成慣例。今年彰化縣統一規定，不論白天或深夜時段，每車次基本起跳費率直接調整為135元（原價85元加上加收的50元），至於原有的跳錶續程及延滯計時收費基準則維持不變。

交通處提醒，目前的計費錶已內建春節加成功能，民眾依錶後顯示金額付費即可。為避免衍生消費爭議，民眾若遇到司機不依規定收費、擅自加價、拒載短程或故意繞路等違規行為，可記下司機姓名、車牌號碼、乘車時間及起訖點，向公路局彰化監理站（電話04-7867161）檢舉，以維護自身權益。

