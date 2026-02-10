為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小黃族注意！彰化春節起跳價135元 實施時間、檢舉專線看這裡

    2026/02/10 19:06 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府交通處提醒民眾，春節小黃基本起跳價從平常85元變成135元，縣內費率已公告給各縣市政府、相關計程車公會與工會，請司機配合。（交通處提供）

    農曆馬年春節將至，不少民眾計畫返鄉或出遊，彰化縣政府交通處宣布，今年春節期間計程車費率將採取加成計費，從2月14日（小年夜前一天）零時起至2月22日（大年初六）午夜24時止，共計9天，每車次加收50元。

    縣府交通處運輸規劃科長邱冠達指出，彰化縣計程車平時起跳價為85元，春節期間因應司機辛勞，全國各地多有加成慣例。今年彰化縣統一規定，不論白天或深夜時段，每車次基本起跳費率直接調整為135元（原價85元加上加收的50元），至於原有的跳錶續程及延滯計時收費基準則維持不變。

    交通處提醒，目前的計費錶已內建春節加成功能，民眾依錶後顯示金額付費即可。為避免衍生消費爭議，民眾若遇到司機不依規定收費、擅自加價、拒載短程或故意繞路等違規行為，可記下司機姓名、車牌號碼、乘車時間及起訖點，向公路局彰化監理站（電話04-7867161）檢舉，以維護自身權益。

