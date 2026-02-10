狠心飼主GG 虐待紅貴賓被舉報再丟山區棄養 遭重罰11.3萬元

紅貴賓遭不當飼養、又被棄置山區公車站，嘉畜所裁罰飼主11萬3000元。（嘉畜所提供）

嘉義縣民雄鄉一名劉姓飼主疑長期惡虐紅貴賓犬，遭舉報被要求送醫治療，並改善飼養環境。劉姓飼主竟把紅貴賓連狗帶籠載往大埔山區丟棄，被民眾發現通報嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所），嘉畜所比對發現是劉某所棄養，重罰劉姓飼主11萬3000元罰鍰，受虐紅貴賓已由新主人愛心飼養中。

嘉畜所表示，去年5月接獲民眾通報，指民雄鄉一名飼主疑長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳，隨即派員訪查，確認犬隻長期關籠且行動異常，顯示飼主未善盡基本照護責任，當場依法要求飼主限期帶犬隻就醫治療，同時改善飼養方式與活動空間，以維護動物福利。

嘉畜所去年6月4日追蹤複查紅貴賓狀況時，劉姓飼主表示已將犬隻送人，卻無法清楚交代去向。

稽查員在處理緊急救援案件時，在大埔鄉偏遠山區公車站救援到一隻被關在籠內、疑似遭棄置的紅貴賓犬，經比對犬隻外觀特徵、毛色、體型及籠具，確認就是劉姓飼主所養的小狗，救援當下，紅貴賓的精神與健康狀況不佳，若未即時發現，恐有生命危險。

嘉畜所函請劉姓飼主提出說明，但飼主未到場陳述意見，鑑於其行為已違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰飼主11萬3000元。

嘉畜所呼籲飼主飼養寵物前，務必審慎評估自身照顧能力，一旦飼養便應終身負責，切勿因一時不便或個人因素任意棄養。

這隻受虐的紅貴賓犬，已由新飼主收養。（嘉畜所提供）

