神助攻！記憶卡掉中台灣燈會大燈區 膜拜「七將軍」燈組5分鐘尋回

中台灣燈會將於2月15日在台中中央公園盛大登場，七將軍廟打造「忠義護鄉土」燈組。（民政局提供）

中台灣燈會將於15日起在台中的中央公園登場，由尋找失物靈驗而聞名的大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」燈組，近日布展期間，民政局宣傳片協拍廠商不慎將記憶卡掉落在1公頃大燈區，虔誠在燈組前膜拜祈願，不到5分鐘就順利找回，讓大家嘖嘖稱奇，直呼「有拜有保庇」。

中台灣燈會民政展區「幸福祈願村」集合全市各指標宮廟，打造沉浸式祈福燈組。民政局長吳世瑋表示，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與1隻義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而壯烈犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，其忠義事蹟感動人心，清廷特予嘉勉表彰，地方仕紳為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋分享，七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時，都會前往參拜祈求指引。此次民政局在布展期間，宣傳片協拍廠商不慎將記憶卡掉落在燈區，民政燈區占地近1公頃，想找回如大海撈針，情急之下想起七將軍廟的靈驗傳聞，趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向神犬及將軍們祈願，沒想到才剛祈求完，不到5分鐘就順利找回記憶卡，讓現場工作人員嘖嘖稱奇。

七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，透過可愛又不失威武的造型，詮釋七將軍爺忠義護民、守護家園的精神意象。燈組更特別設計互動驚喜，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，讓賞燈過程充滿趣味與溫度，歡迎大家燈會期間到場欣賞。

