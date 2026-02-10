為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節彰縣停車收費僅員林市初一、二免費 沒看到夾單別高興太早

    2026/02/10 18:58 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府交通處提醒用路人，今年春節路邊停車收費，只有員林市初一、初二暫停收費，其他公所維持正常收費。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府交通處提醒用路人，今年春節路邊停車收費，只有員林市初一、初二暫停收費，其他公所維持正常收費。（記者張聰秋攝）

    本週六2月14日是西洋情人節，也是「馬年」9天春節連假首日，今年過年期間，彰化縣5個鄉鎮市的路邊停車收費，僅員林市初一（2月17日）、初二（2月18日）這兩天暫停收費，其他公所維持正常收費。

    縣府交通處表示，過年期間彰化市、和美鎮、北斗鎮的路邊停車收費時段，均為每天早上8點至晚上8點；員林市同樣為早上8點至晚上8點，大年初一、初二暫停收費。鹿港鎮則採分路段管理，一般路段於早上9點至下午5點收費，特定路段如光復路，收費時段為每天早上7點到晚上8點，復興南路部分路段為早上9點至下午5點。

    交通處指出，收費時段按每小時20元計費，僅少數部分路段才有當日上限60元，提醒民眾自行留意停車總時數，以免累積過高費用。

    這5個鄉鎮市，彰化、鹿港、北斗以傳統開單為主，員林、和美傳統與智慧無紙化雙軌運作，用智慧無紙化收費停車格，停車格旁噴有「無紙化收費」字樣，交通處提醒民眾車輛停靠智慧化停車格，一定要留意後續收費，因採攝影機攝錄車牌自動計費，收費已網路化，不會再夾紙本繳費單，民眾車子駛離後，務必記得上網查詢費用，並完成電子繳費。

    彰化縣路邊停車收費以傳統人工開單為主，員林、和美已有智慧化無紙收費，民眾停車若未看到夾收費單，可別高興得過早，請自行上網查詢確認費用。（記者張聰秋攝）

    彰化縣路邊停車收費以傳統人工開單為主，員林、和美已有智慧化無紙收費，民眾停車若未看到夾收費單，可別高興得過早，請自行上網查詢確認費用。（記者張聰秋攝）

