過年9天連假無處去？北市遛小孩場館開放一次看

台北動物園推出馬年特別門票等你來搜集。（台北動物園提供）

今年農曆春節共九天連假，深受大小朋友喜愛的台北市立動物園、台北天文館、兒童新樂園、台北自來水園區、松菸園區春節期間僅2月16日（除夕）休息，之後都照常營運，動物園會發放快閃紅包，有馬年特色門票可搜集；屬馬民眾17日（初一）至22日（初六）可免費入場天文館、兒童新樂園。台北市各區親子館、玩具轉運站，2月15日（小年夜）起至20日（初四）休館，初五、初六開館。

台北動物園2月14日起開賣生肖馬年特色限量門票，初一至19日（初三）上午十一點，於入口舞台舉辦「動物布偶來開運」快閃活動，每日發放限量500個開運紅包。初一到21日（初五）到動物園走春，可運用「台北市立動物園智慧化導覽系統」，推出線上的馬年生肖特展闖關遊戲，通關可至遊客服務中心兌換限定遊戲卡牌。初五逢「世界穿山甲日」，將舉辦闖關活動。園方說，逛累了還可欣賞園區盛開的魯冰花海與繡球花，享受花團錦簇的年節氛圍。

春節期間，兒童新樂園開放時間為上午9點至晚間8點。2月7日、8日推出馬年兒童面部彩繪、馬年春年拓印DIY等活動。2月14日至3月3日期間，臨櫃購買一日樂Fun券一張，送馬年園區限定套印明信片；初一至初六期間，生肖屬馬者免費入園，姓「馬」享臨櫃購買一日樂Fun券五折，名字有「馬」則享八折優惠；此外，初一到初六，12歲以下遊客可領取闖關卡集滿章可抽Switch 2等好禮。

台北天文館春節期間免費招待生肖屬馬民眾進入展示場參觀，若已購買天文館「一日暢遊券」，亦符合屬馬免費入場資格者，則可獲贈天文明信片一張；期間藝術特展《光的間質》也免費開放參觀。此外，憑活動當日票根或一日暢遊券，可抽紅包兌換精美小禮物。

松菸園區即日起至6月30日開展全新戶外光影展《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，賦予松菸嶄新活力。

