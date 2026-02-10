磨12年在義大利麵包大賽奪冠 台灣之光勉弱勢童：要很努力才能被看見

布雷夫烘焙主廚楊世均（右一）邀請弱勢家庭品嚐奪冠的巧克力耶誕麵包。（記者王捷攝）

春節前夕，南市府社會局與台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳，社福團體參觀去年拿下世界冠軍的烘焙坊「布雷夫手作烘焙」，主廚楊世均耕耘12年、38歲在義大利奪冠，他鼓勵弱勢家庭的小朋友，一定要很努力，才能讓大家聽見聲音。

2025年在義大的世界巧克力耶誕麵包大賽冠軍（World Championship Chocolate Panettone 2025）由台灣隊4位成員拿下冠軍，其中一位就是楊世均，他用2年多的酸種酵母，做出耶誕麵包，征服評審的味蕾，社會局與射擊協會今日安排弱勢家庭的小朋友在社工陪同下，參觀世界冠軍的廚房。

請繼續往下閱讀...

楊世均是關廟人，是嘉藥餐飲科畢業，因為喜歡蛋糕所以專注烘焙研究，20歲時曾參世界比賽，當年因為參賽人數太少，被迫棄賽，他於2013年創業，始終有夢想要拿到世界比賽冠軍，直到去年初，38歲那年才有機會自費參賽奪冠。

10多年前，消費市場還不認識酸種麵包，尤其楊世均還選擇在家鄉關廟開店，當時心裡的挫折感很強，但他沒有放棄自己喜歡的烘焙，拿到冠軍心情很複雜，他希望弱勢家庭的孩子，要朝自己的目標前進，要一直很努力，才有機會被大家看見。

市長黃偉哲說，市府長期關注弱勢家庭與兒少需求，積極結合善心人士與企業團體投入公益。副秘書長徐健麟指出，會持續串聯民間力量，把溫暖像麵包一樣送進弱勢家庭的日常。

社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會也參與活動，協會執行長程其凡認為，這樣的體驗不只滿足味蕾，更是一段被陪伴與被關懷的生活經驗，有助於建立自信與安全感。

春節前夕，市府社會局與射擊協會帶著弱勢孩子參觀世界冠軍烘焙坊，主廚楊世均分享奪冠歷程，勉勵大家要努力才能被看見。（記者王捷攝）

關廟子弟楊世均（右一）努力12年，去年才拿到世界麵包大賽冠軍。（楊世均提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法