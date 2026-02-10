加強硬體建設助攬才育才 台師大建設教研大樓、國際學舍

台師大今舉行「華語國際學舍」新建工程上梁典禮，由校長吳正己擔任主典官，率領校內一級主管及營監造團隊依循古禮祈福，象徵建築主體結構完成，工程朝向2027年完工、啟用目標邁進。（台師大提供）

增強攬才、育才硬體建設！台灣師範大學興建公館校區教研大樓，宣布募款金額已突破3億元，工程即將邁入新階段；同時，為回應國際學生住宿與交流需求，「華語國際學舍」新建工程亦於今日舉行上梁典禮。校長吳正己表示，校園硬體建設與國際化發展將同步持續推進。

吳正己表示，無論是國際教學研究大樓，或華語國際學舍，都是學校回應時代需求、深化國際連結的重要校園建設。一方面以完善的教研空間培育跨域人才，另一方面以友善安全的住宿環境，支持來自世界各地的學生，共同形塑具備學術深度與人文關懷的國際校園。

台師大於2022年啟動國際教研大樓興建計畫，大樓坐落於公館校區行政大樓北側，規劃地上9樓、地下3樓，未來將整合多元教學空間、跨域研究場域、行政與公共交流機能，成為校園永續發展的核心之一。建築設計以「多元互動、開放交流、智慧管理、綠色永續」為理念，導入自然採光、彈性空間配置，並規劃屋頂綠化、太陽能發電與雨水回收系統，朝向綠建築標章目標邁進。

校方指出，國際教研大樓能順利推進，關鍵來自全球校友與社會各界的齊心支持。募款總額已達3億元，展現校友對母校辦學方向與教育使命的高度認同。吳正己強調，募款達標不僅為工程動工奠定基礎，更象徵校友與母校攜手共築未來深厚情誼，後續將依工程作業計畫穩健推動，打造更具競爭力的教研環境。

台師大亦同步完善國際學生生活支持系統，華語國際學舍位於台北市大安區臥龍街，朝向2027年完工、啟用目標邁進，未來將提供約300床住宿空間，供外籍生與本地生共住，回應長年以來國際生住宿資源不足的問題。國語教學中心每年招收來自80餘國、約7000人次的華語學員，過往多需自行在校外租屋，衍生語言溝通與生活適應挑戰。學舍完工後，將有助於減少租屋糾紛、提升住宿安全，並透過共住共學模式，促進本地生與國際生的日常互動與文化交流。

