告別電線蜘蛛網 林岱樺促大寮鳳林一路線路地下化

大寮區鳳林一路路段電線如蜘蛛網，地方期待線路地下化。（林岱樺服務處提供）

高雄市鳳林路段為連結大寮與林園區重要交通動線，為改善沿線景觀與行車安全，立委林岱樺今（10）日辦理「大寮區鳳林路段（鳳林一路）電線地下化」會勘，要求啟動線路地下化作業，告別電線蜘蛛網市容。

林岱樺邀集交通部公路局、台電、高市府、大寮區公所及昭明里長張簡助昇、義仁里長許明得，於大寮區台25線與鳳林一路路口，辦理「大寮區鳳林路段（鳳林一路）電線地下化」現地會勘。

林岱樺指出，鳳林一路連結昭明、義仁里與林園區，長期電桿密集，不僅影響市容，也增加交通與公共安全風險，她強調地下化不只是景觀改善，更是地方長年期待的基礎建設。

針對工程推動進度，林岱樺要求台電於2月底前完成電線地下化工程經費概算初估，並於4月底前提出完整規劃報告，內容須納入管線配置、變壓器箱位設置及下地可行性評估。

該案工程範圍亦於會勘中明確界定，自「鳳林一路與鳳林路四段交叉口」起，至大寮區（昭明、義仁里）與林園區（林內里）交界路段止。林岱樺強調，規劃須具備連貫性，避免零碎施工、留下斷點，否則將削弱整體效益。

另外，林岱樺委請大寮區公所與里辦公處協助，向沿線居民充分說明工程內容，特別是變電箱設置等敏感議題，並於6月底前彙整地方意見，提供台電作為規劃修正參考。市府相關局處在台電規劃定案後，立即依程序向台電提出地下化申請，爭取列入年度執行計畫，並同步檢討路燈、交通號誌等配套工程預算，落實「同步施工、一次到位」。

林岱樺邀集中央、地方政府會勘，要求啟動鳳林路段線路地下化工程。（林岱樺服務處提供）

