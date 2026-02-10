為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鄉代無言！苗栗銅鑼東河圳魚屍遍布 第一公墓再濫倒廢棄物

    2026/02/10 18:25 記者蔡政珉／苗栗報導
    銅鑼鄉東河圳近來不少魚群暴斃。（徐裕逢提供）

    銅鑼鄉東河圳近來不少魚群暴斃。（徐裕逢提供）

    銅鑼第一公墓又遭倒廢棄物，鄉代無言。（徐裕逢提供）

    銅鑼第一公墓又遭倒廢棄物，鄉代無言。（徐裕逢提供）

    苗栗縣銅鑼鄉代徐裕逢於1月底發現銅鑼鄉第一公墓被傾倒整車廢棄物，最近幾天第四公墓也發生類似狀況，但徐裕逢今天又發現第一公墓才清理完上一波廢棄物，又被倒一車令他無言；徐裕逢同時也發現，銅鑼鄉灌溉水源之一東河圳近來遍布魚屍，讓他擔心環境遭到污染。

    苗縣府環保局表示，關於徐裕逢反映東河圳近來遍布魚屍一案，已經派員前往取水採樣釐清；至於銅鑼鄉第一公墓屢遭倒廢棄物，縣府環保局研判可能是近期農曆年節將至，有些裝修業者傾倒，將通報警方調閱監視器查緝。

    環保局指出，不少家戶近來忙著整理家裡，聯繫裝修業者處理後，可能部分業者圖方便或節省成本鋌而走險，將廢棄物交由未具合法清除處理許可業者清理，或直接找地方棄置，導致廢棄物被非法棄置於山坡或農地；環保局呼籲，事業委託清理廢棄物前應先確認受託業者確實具備合法清除、處理許可，並簽訂書面契約。

    徐裕逢說，第一公墓為通往苗縣府動保所替代道路，當時前往勘查之前因雨勢沖刷邊坡，導致泥土塞住該條產業道路無法通行，但近期屢有廢棄物入侵，且他之前通報的剛清理完又被亂倒；而東河圳近來遍布上千尾魚屍，也讓徐裕逢擔憂。

