年關將至 行政院長卓榮泰視察桃機邊境檢疫作業

行政院長卓榮泰（左二）今天前往桃園機場視察邊境檢疫作業情形。（記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰今天前往桃園機場視察邊境檢疫整備情形。他表示，政府在2月底要申請台灣重返非洲豬瘟非疫區，檢疫單位做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，籲請國人配合協助台灣重返非洲豬瘟非疫區，恢復國產豬肉美名。

行政院長卓榮泰下午在農業部長陳駿季、交通部長陳世凱、財政部長莊翠雲等相關部會人員陪同下，視導桃園機場邊境檢疫整備情形，除了聽取簡報，也親自視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅綠線檯旅客查驗措施，並致贈禮盒慰勉第一線人員辛勞。

卓榮泰在致詞時表示，做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，去年10月突如其來的非洲豬瘟，讓台灣產業界及豬農蒙受相當大的損害，還好在中央跟地方各縣市通力合作下，將疫情管控在案例場沒有再擴大，政府努力在2月底要向世界動物衛生組織申請台灣重返非洲豬瘟非疫區，這又是一個新里程碑，政府應該朝向此目標全速前進。

卓榮泰說，這次的春節就是當下最大的挑戰，面對眾多出入國人及各國旅客，現在該做的事就是將違禁品阻絕於邊境之外，旅客可能不小心夾帶肉製品入境，相關單位務必盡提醒責任，進口貨品、快遞貨物還有郵包、旅客行李一律要加強檢查，把走私、違規以及不小心的風險降到最低，讓民眾安心也讓產業健康發展。

卓榮泰指出，政府已準備3個面向加大防疫力道，首先是強化人員檢查的戰力，包括增加手檢區人力、檢疫犬組及X光機，不僅桃機、台中，包括小港等機場，所有行李人員出入處，前線人員戰鬥力要加強。另外，年關一到要配合增強人力提高全面檢查比例，對所有帶進來的貨品零信任，檢查過程絕對零容忍。第三，並向前延伸斷絕來源，後續的工作才會簡單輕鬆，讓國人在層層守護、關關查驗下過個好年。

卓榮泰呼籲國人千萬不要攜帶違禁的檢疫動植物產品入境，防疫單位一定會發現並採取罰則；而在國外的親友也不要寄送肉製品到國內，防疫單位會嚴格把關阻絕境外。完成邊境防守工作，也才有資格在2月份請農業部做好準備，向世界動物衛生組織申請重返非洲豬瘟非疫區，恢復國產豬肉美名，讓台灣豬農再次揚名國際、揚眉吐氣。

行政院長卓榮泰（中）今天前往桃園機場視察邊境檢疫作業，過程中不忘關心檢疫犬執勤情形。（記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰今天前往桃園機場視察邊境檢疫整備情形時表示，政府在2月底要申請台灣重返非洲豬瘟非疫區，檢疫單位做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，籲請國人配合協助台灣重返非洲豬瘟非疫區，恢復國產豬肉美名。（記者朱沛雄攝）

