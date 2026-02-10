桃園年貨大街南北雙主場開跑！中壢場今開幕 滿2千抽iPhone 17

「2026桃園年貨大街」中壢場今起在銀河廣場揭幕開賣。（記者李容萍攝）

桃園市政府今年農曆春節於桃園藝文廣場及中壢銀河廣場2處規畫「2026桃園年貨大街」，集結年節美食、南北貨、伴手禮及各式年貨商品，提供民眾便利的一站式採買空間，同時精選多座最具特色的公有市場，推出限量年味福袋。中壢場今起至14日在中壢銀河廣場開幕，在揭下賀新年「豐盛春節禮」的卷軸後，和桃園場正式形成南北雙主場。

包括桃園市議會議長邱奕勝、市府經濟發展局長張誠、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡、中壢區長李日強、市議員梁為超、謝美英、魏筠、舒翠玲及當地多位里長和各商圈協會理事長等人都到場力挺，展現對桃園年貨大街中壢場的支持及肯定，並鼓勵大家「買年貨，來桃園」，現場紅燈籠高掛、財神送吉，年味滿滿，一早就湧入許多人潮。

請繼續往下閱讀...

張誠表示，桃園場6日在桃園區藝文廣場開張後，已經掀起一波採買年貨的熱潮，市府祭出消費滿2千元可摸彩抽iPhone17手機，消費滿1千元可玩扭蛋一次，可獲得折疊拉桿購物車等好康獎項，截至昨日為止已被「扭」走37台折疊拉桿購物車；今現場還有高麗菜大方送，掀起民眾瘋搶。

市府今年結合全市14座公有傳統市場，匯集各市場特色，推出13款限量「年味福袋」，精選「桃園上好攤」及經濟部「樂活名攤」的星等攤商商品，年味福袋每套商品價值約800元，於線上平台以半價399元限量販售，民眾可依喜好選購心儀市場的特色商品，完成下單後再回到市場兌換。

另外，「2026桃園年貨大街」中壢場展期自即日起至2月14日，平日營業時間為下午2時至晚間10時，假日則提前於上午10時開賣，期盼讓民眾買得划算、買得開心，也為市場攤商帶來實質人潮與買氣。

「2026桃園年貨大街」中壢場今上午現場高麗菜大方送，吸引民眾注意。（桃園伴手禮協會提供）

「2026桃園年貨大街」桃園場買氣熱絡，假日還有精彩特技表演。（記者李容萍攝）

「2026桃園年貨大街」中壢場今起在銀河廣場揭幕開賣。（桃園伴手禮協會提供）

「2026桃園年貨大街」中壢場今起在銀河廣場揭幕開賣。（桃園伴手禮協會提供）

「2026桃園年貨大街」中壢場今起在銀河廣場揭幕開賣。（桃園伴手禮協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法