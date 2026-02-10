綠營議員張之豪批基捷第二階段可行性評估跳票 基市府澄清

民進黨基隆市議員張之豪批評，基隆捷運第2階段可行性評估報告，基隆市政府原先預告114年底報告出爐，卻一再跳票。圖為日前基隆捷運先期工程簡報畫面。（資料照，記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員張之豪今天（10日）在臉書發文，指基隆市政府多次提及基隆捷運第2階段可行性評估報告114年底報告出爐，但是卻一再跳票。對此，基隆市政府交通處處長陳耀川表示，已完成整體路網先期規劃，核定後接續展開第2階段可行性評估。

基隆捷運第1階段計畫從南港至八堵，全長約15．6公里，共13座車站，橫跨北北基3市，基隆市境內有5站，從SB18五堵站到SB22八堵站，計畫經費新台幣696．89億元，由新北市政府負責建設與營運。

張之豪今天說，他日前出席基隆市政府安樂區公民座談會詢問，市府去年說第2階段可行性評估報告，會在去年底提出，卻以多項理由，甚至將延遲原因歸咎交通部，市府主動向交通部提出要做第2階段可行性評估，交通部還給市府經費，市府經費拿到，如今時間到了卻跳票未交出報告。

陳耀川說明，市府已完成整體路網先期規劃，預計農曆春節過後進一步討論，修正過後報請交通部審核，核定後接續展開第2階段可行性評估，市府現已同步展開可行性評估先期調查作業。

陳耀川說，基隆捷運第1階段基本設計工程經費已提送中央，正由行政院公共工程委員會審議，由於基隆捷運先期工程已開工，主線、機電、軌道等工程須待工程會審議通過後，才能動支經費決標陸續開工，希望工程會盡快通過。

民進黨基隆市議員張之豪在臉書發文批評，基隆捷運第2階段可行性評估報告，基隆市府原先預告114年底出爐，卻一再跳票。（記者俞肇福翻攝自臉書）

