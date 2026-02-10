為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里反掩埋場快閃舉牌！3.7萬人連署怒吼 力拚5萬達標

    2026/02/10 16:54 記者劉濱銓／南投報導
    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃與連署行動，埔里鎮長廖志城（左二）也到場支持。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃與連署行動，埔里鎮長廖志城（左二）也到場支持。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    南投縣「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」今號召民眾，在台21線埔里樞紐愛蘭橋快閃舉牌表達怒吼，目前反掩埋場連署已達3萬7000人，力拚3月15日前衝到5萬人，以利4月召開環評會議展現強大民意，守護重要水源地，以及在地農特產與觀光資源。

    反埔里廢棄物掩埋場大聯盟總召黃啓瑞表示，民間企業允捷公司申請在埔里鎮興建24.62公頃廢棄物掩埋場，掩埋量高達245萬立方公尺，地點在埔里、魚池、仁愛3鄉鎮交界，屬南港溪及其支流上游，惟在埔里自來水與農業灌溉水源頭蓋掩埋場，引發居民質疑與憤怒，除了成立自救團體，也發起連署，現連署已達3萬7000人。

    黃啓瑞說，允捷公司須在3月15日前，在地方完成3場說明會，預計4月再召開第1階段環境影響評估審查會，目前希望3月中以前能達成5萬人連署，今則號召鄉親到愛蘭橋舉牌快閃，不僅表達反對決心，也呼籲民眾響應連署，就連埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君也到場力挺。

    黃啓瑞強調，春節2月17日（大年初一）埔里各大廟宇也將設置連署點，希望返鄉民眾、遊子能參與連署，一起守護家園，維護埔里重要的水資源。

    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃舉牌，並呼籲民眾響應連署，維護在地農特產與觀光資源。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃舉牌，並呼籲民眾響應連署，維護在地農特產與觀光資源。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃舉牌，並呼籲民眾響應連署。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃舉牌，並呼籲民眾響應連署。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播