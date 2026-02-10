埔里反掩埋場快閃舉牌！3.7萬人連署怒吼 力拚5萬達標

埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃與連署行動，埔里鎮長廖志城（左二）也到場支持。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

南投縣「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」今號召民眾，在台21線埔里樞紐愛蘭橋快閃舉牌表達怒吼，目前反掩埋場連署已達3萬7000人，力拚3月15日前衝到5萬人，以利4月召開環評會議展現強大民意，守護重要水源地，以及在地農特產與觀光資源。

反埔里廢棄物掩埋場大聯盟總召黃啓瑞表示，民間企業允捷公司申請在埔里鎮興建24.62公頃廢棄物掩埋場，掩埋量高達245萬立方公尺，地點在埔里、魚池、仁愛3鄉鎮交界，屬南港溪及其支流上游，惟在埔里自來水與農業灌溉水源頭蓋掩埋場，引發居民質疑與憤怒，除了成立自救團體，也發起連署，現連署已達3萬7000人。

黃啓瑞說，允捷公司須在3月15日前，在地方完成3場說明會，預計4月再召開第1階段環境影響評估審查會，目前希望3月中以前能達成5萬人連署，今則號召鄉親到愛蘭橋舉牌快閃，不僅表達反對決心，也呼籲民眾響應連署，就連埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君也到場力挺。

黃啓瑞強調，春節2月17日（大年初一）埔里各大廟宇也將設置連署點，希望返鄉民眾、遊子能參與連署，一起守護家園，維護埔里重要的水資源。

埔里反廢棄物掩埋場舉辦快閃舉牌，並呼籲民眾響應連署，維護在地農特產與觀光資源。（反埔里廢棄物掩埋場大聯盟提供）

