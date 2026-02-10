為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    閒置20年荒地變黃金地 北港糖廠風華再現

    2026/02/10 16:59 記者黃淑莉／雲林報導
    北港糖廠市地重劃區工程竣工剪綵。（記者黃淑莉攝）

    北港糖廠市地重劃區工程竣工剪綵。（記者黃淑莉攝）

    地方期待10多年，北港糖廠市地重劃工程今（10）日竣工，建置完善公共設施，其中13.5公頃可建築用地，規劃為住宅區及多元糖業風貌產業專用區，北港鎮長蕭美文說，今天竣工是一個重要里程碑，不僅是市地重劃完成，更代表北港糖廠風華再現邁出關鍵一步，有助帶動地方發展。

    北港糖廠市地重劃區總面積約20.95公頃，公共設施用地約7.42公頃，包含保存用地2.52公頃、道路用地1.72公頃，另13.53公頃可建築用地為住宅區及多元糖業風貌產業專用區。

    雲林縣長張麗善指出，北港糖廠2004年停產後長期閒置至今20多年，不僅造成土地低度利用，也成為都市發展的阻隔，加上北港為全國重要宗教文化重鎮，市區空間逐漸飽和，公共設施與交通量能面臨挑戰，地方期待糖廠能風華再現。

    張麗善說，經縣府與台糖多次協商，在2022年取得共識，推動北港糖廠市地重劃，透過整體規劃與公共建設投入，能活化土地、改善都市機能，且有鑑北港糖廠承載台灣糖業發展重要歷史記憶，這次工程保留並整合區內糖業與鐵道文化資產。

    另在交通建設方面，重劃區內光復五路已打通並拓寬為18米園道，華南路可直通文仁路、媽祖大橋，串聯水林鄉、嘉義縣六腳、朴子等周邊地區，大幅提供交通便利性及紓解北港市區交通壓力。

    蕭美文表示，北港朝天宮、武德宮每年吸引約2000萬香客，市地重劃案讓香客變遊客、遊客變常客不再是口號，北港糖廠市地重劃工程竣工，為北港注入全新的發展動能。

    出席竣工典禮立委張嘉郡說，市地重劃工程竣工後，結合住宅、商業機能與大北港科技產業園區開發，將創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉定居。

    北港糖廠市地重劃工程竣工，區內光復五路打通並拓寬為18米園道，交通便利且有助紓解市區交通壓力。（記者黃淑莉攝）

    北港糖廠市地重劃工程竣工，區內光復五路打通並拓寬為18米園道，交通便利且有助紓解市區交通壓力。（記者黃淑莉攝）

    北港糖廠市地重劃區內廣停用地提供廣場及停車使用。（記者黃淑莉攝）

    北港糖廠市地重劃區內廣停用地提供廣場及停車使用。（記者黃淑莉攝）

