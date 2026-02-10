高雄冬日遊樂園2/14推「閃光召集令」 觀光局：初代VS.達達首亮相

超人力霸王經典的敵人三面怪人「達達」將與初代超人力霸王首次在台灣合體演出。（高雄市觀光局提供）

2026高雄冬日遊樂園第二週碰上西洋情人節，高市觀光局今發出「閃光召集令」，邀請大家2/14下午來高雄港18號碼頭參加情人節快閃活動，屆時將安排全台首次亮相的「初代VS.達達」新劇碼。

觀光局長高閔琳表示，超人力霸王來自遙遠的M78星雲、光之國度，象徵正義、善良與勇氣；城市中的每個人都是照亮這座城市的一份子，情侶間甜蜜的愛情、家庭親情、人跟人之間的團結互助與友誼，都是溫暖的亮光、城市幸福前行的原動力。

2/14情人節「閃光召集令」快閃活動，號召全國民眾、情侶、好友、親子一同結伴前來；透過大家「光之集結」與「閃光放閃」一同召喚超人力霸王。

高閔琳進一步說明，開幕節目獲民眾熱烈回響的「超人力霸王」迷你秀，將於2/14「閃光召集令」活動當天，演出全台首次亮相「初代VS.達達」新劇碼。

現場還邀請高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、高雄市國際青年表演藝術發展協會、蘋果家族兒童街舞、高雄E舞苑、台灣甲冑武士隊、加樂傳統藝術創意宋江陣等10組優秀在地表演團體，以及創作才女白安接力演出。

觀光局補充，民眾可在開場前至展演區旁領取RGB紅、綠、藍三原色限量隨機手環，當表演團體服裝與手環顏色相符時，透過熱情呼喊、尖叫、鼓掌或揮手等，應援表演團體，即可獲限量超人力霸王乳膠氣球1顆。

雙人同行或著紅、綠、藍任一顏色服裝、配件民眾，可再獲情人節加碼小禮，數量有限，贈完為止；詳情可上2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園官網（ https://khh.travel/go/pmbk5Xez ）。

初代超人力霸王即將現身「閃光召集令」活動。（高市觀光局提供）

情人節「閃光召集令」快閃活動中，輔英競技啦啦隊將帶來精彩的表演。（高市觀光局提供）

情人節「閃光召集令」快閃活動，白安將壓軸演出。（高市觀光局提供）

