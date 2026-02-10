超體貼創意！彰市忠權公園備瓶裝水 不怕遛狗尿尿異味危害植物

彰化市忠權里「寵物清潔補給站」設有瓶裝水，供毛小孩尿尿時能隨時沖洗。（記者湯世名攝）

超體貼！一般公園常設有便袋，方便民眾遛狗時清理大便，卻鮮少同時設瓶裝水供民眾沖洗狗狗的尿液，導致狗尿惡臭撲鼻，影響環境衛生，彰化市忠權里長林連發就設計出「寵物清潔補給站」，分設在該里公園與停車場，供毛小孩尿尿時能隨時沖洗，沖淡尿味並避免造成植物枯黃；這是彰化市首個為毛小孩設置便袋與瓶裝水的里，不少民眾對此設計直呼超有創意，誇讚里長超用心。

林連發指出，忠權里健康公園美輪美奐，平常都有民眾會來此遛狗，民眾雖都會自備便袋，收集狗狗的大便，但狗狗的尿液卻無法收集，導致長期下來，公園草坪上的植物都因為沾上狗狗尿液而枯萎變黃，因此他突發奇想，乾脆在公園內設置「寵物清潔補給站」，同時裝有便袋與瓶裝水，方便民眾遛狗時隨時取用，只要狗狗尿尿就能隨手沖洗。

林連發將設計構想向市公所公用事業課提出申請，獲得公所贊同並協助打造出3座補給站，分設在該里公園與停車場；由該里不定時巡視，以便隨時補水、補袋。

公用事業課長陳進泓表示，忠權里是彰化市第一個設有毛小孩便袋與瓶裝水的里，由該里提出申請，他們協助打造，每座補給站打造費用約為5千元，設立後交由該里負責管理維護；其他里若有需要也能提出申請。

有經常遛狗的網友指出，一般民眾遛狗時除了繫狗鍊、清狗便，鮮少有人會隨身攜帶瓶水沖狗尿，有些地方狗狗一尿再尿，惡臭撲鼻，因此忠權里的補給站相當具有創意，不僅能去除異味，還能避免造成環境髒亂，體貼他人、維護公共環境清潔。

「寵物清潔補給站」設有瓶裝水，毛小孩尿尿隨時取用沖洗。（記者湯世名攝）

毛小孩在忠權公園草坪尿尿，備有瓶裝水讓飼主取用沖洗。（記者湯世名攝）

寵物清潔補給站有便袋與瓶裝水。（記者湯世名攝）

