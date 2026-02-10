台灣首架A350-1000首航！ 星宇航空JX802今啟程東京

星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航，桃園機場特別安排水門禮。（星宇航空提供）

台灣首架、星宇航空第1架A350-1000於今天（10日）以JX802航班正式執行首次載客飛航，自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。

星宇航空表示，今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，並讓旅客在登機前享受統一超商CITY PRIMA精品咖啡；不只如此，CITY PRIMA精品咖啡也為本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，現場3位幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡，解鎖首航彩蛋！

星宇航空表示，A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，今年總計交付6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線營運。

星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材。（星宇航空提供）

星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，CITY PRIMA精品咖啡也為本次首航特別設計限定杯套。（星宇航空提供）

