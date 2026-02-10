為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣首架A350-1000首航！ 星宇航空JX802今啟程東京

    2026/02/10 16:57 記者黃宜靜／台北報導
    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航，桃園機場特別安排水門禮。（星宇航空提供）

    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航，桃園機場特別安排水門禮。（星宇航空提供）

    台灣首架、星宇航空第1架A350-1000於今天（10日）以JX802航班正式執行首次載客飛航，自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。

    星宇航空表示，今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，並讓旅客在登機前享受統一超商CITY PRIMA精品咖啡；不只如此，CITY PRIMA精品咖啡也為本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，現場3位幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡，解鎖首航彩蛋！

    星宇航空表示，A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，今年總計交付6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線營運。

    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航。（星宇航空提供）

    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航。（星宇航空提供）

    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航。（星宇航空提供）

    星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航。（星宇航空提供）

    星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材。（星宇航空提供）

    星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材。（星宇航空提供）

    星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，CITY PRIMA精品咖啡也為本次首航特別設計限定杯套。（星宇航空提供）

    星宇航空今天在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，CITY PRIMA精品咖啡也為本次首航特別設計限定杯套。（星宇航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播