為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭鐵路高架地方配合款恐爆增 陳金德：仍維持57億元

    2026/02/10 16:10 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭鐵路高架化地方配合款，外界質疑生變，政委陳金德回應，宜蘭負擔57億元協議沒有變。（記者江志雄攝）

    宜蘭鐵路高架化地方配合款，外界質疑生變，政委陳金德回應，宜蘭負擔57億元協議沒有變。（記者江志雄攝）

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案，外傳地方配合款恐從57億元暴增到百億元，引發各界高度關切。宜蘭縣籍的行政院政務委員陳金德今天（10日）下午回應，宜蘭負擔57億元協議沒有變。

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫經費501億元，宜蘭縣政府原本要負擔105億元，行政院去年12月開會協商後，同意地方配合款降到57億元，不料，行政院長卓榮泰本月8日到宜蘭視察鐵路高架化路線，承諾此案農曆年前做出決定，但拋出經費分擔要取得「全國一致性標準」，外界質疑地方配合款調降恐有變數。

    陳金德今天下午現勘宜蘭台2線噶瑪蘭橋改建工程，針對宜蘭鐵路高架化地方配合款做出說明，他指中央的財務因財劃法修法受到影響，總預算也還沒有審查，因此無法編列，中央面臨計畫性補助經費嚴重不足狀況。

    陳金德說，宜蘭縣政府財政不理想，對於宜蘭鐵路高架地方配合款，中央將衡酌相關經費，做最好的協助，目前為止宜蘭負擔57億的協議還沒有變。

    行政院長卓榮泰8日到宜蘭視察鐵路高架化路線，拋出經費分擔要取得「全國一致性標準」。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰8日到宜蘭視察鐵路高架化路線，拋出經費分擔要取得「全國一致性標準」。（圖由行政院提供）

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案。（圖由行政院提供）

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案。（圖由行政院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播