宜蘭鐵路高架地方配合款恐爆增 陳金德：仍維持57億元

宜蘭鐵路高架化地方配合款，外界質疑生變，政委陳金德回應，宜蘭負擔57億元協議沒有變。（記者江志雄攝）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案，外傳地方配合款恐從57億元暴增到百億元，引發各界高度關切。宜蘭縣籍的行政院政務委員陳金德今天（10日）下午回應，宜蘭負擔57億元協議沒有變。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫經費501億元，宜蘭縣政府原本要負擔105億元，行政院去年12月開會協商後，同意地方配合款降到57億元，不料，行政院長卓榮泰本月8日到宜蘭視察鐵路高架化路線，承諾此案農曆年前做出決定，但拋出經費分擔要取得「全國一致性標準」，外界質疑地方配合款調降恐有變數。

陳金德今天下午現勘宜蘭台2線噶瑪蘭橋改建工程，針對宜蘭鐵路高架化地方配合款做出說明，他指中央的財務因財劃法修法受到影響，總預算也還沒有審查，因此無法編列，中央面臨計畫性補助經費嚴重不足狀況。

陳金德說，宜蘭縣政府財政不理想，對於宜蘭鐵路高架地方配合款，中央將衡酌相關經費，做最好的協助，目前為止宜蘭負擔57億的協議還沒有變。

行政院長卓榮泰8日到宜蘭視察鐵路高架化路線，拋出經費分擔要取得「全國一致性標準」。（圖由行政院提供）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案。（圖由行政院提供）

