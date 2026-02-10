為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春遊苗栗食、宿、遊、購、行全攻略 迎新春摸大獎

    2026/02/10 16:48 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府規劃春遊苗栗全攻略活動，並與縣內育樂公司業者合作推出抽獎活動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府規劃春遊苗栗全攻略活動，並與縣內育樂公司業者合作推出抽獎活動。（記者張勳騰攝）

    農曆春節將屆，苗栗縣政府今（10）日召開「春遊苗栗全攻略」記者會，正式發表彙整18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」旅遊亮點的苗栗春遊全攻略。縣府並規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程，同時推出在特約店家消費1000元以上，即有摸大獎機會，邀請遊客前來感受苗栗山城之美，及濃濃的人情味。

    苗縣府文化觀光局今年規畫「初一至初五活動不間斷」主題行程，初一、初二由縣長夫婦及副縣長赴各大宮廟發放限量福袋，初二結合採草莓、賞花海、品嘗500輯推薦美食及原民舞蹈演出推出「花漾回娘家」；初三推廣「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區，推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五則於頭屋鄉明德水庫規劃搭船抽機票與場館手作DIY。

    苗縣府另與苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出超過75萬元的抽獎活動，即日起至4月30日民眾只要於苗栗特約合作店家消費滿1000元並上傳消費憑證參加抽獎活動，即可抽iPhone 17及吸塵器等獎品。「春遊苗栗・部落客帶路」活動則導入數位集章機制，民眾只要至合作店家掃描QR Code打卡，完成2個鄉鎮集章，即可再參加摸彩，有機會獲得住宿券及美食券等。

    文觀局長林彥甫指出，在餐飲、旅宿、遊樂景點方面攜手全縣業者推出多項好康方案，且目前正值賞花佳期，通霄、苑裡與南庄地區的大波斯菊、向日葵及萬壽菊已競相盛開，不但為遊客聰明省荷包並在春節期間打造拍照打卡的最佳首選。

    農曆春節後還有元宵系列活動接力登場，25日起「國際震撼．神龍祈福」火旁龍、26日三灣鄉「文藝元宵．美食饗宴」、28日頭份市「古厝慢活．蘿蔔燈會」，以及3月1日大湖鄉「草莓之鄉．熱鬧踩街」。

    苗栗縣政府規劃春遊苗栗全攻略活動，並與縣內特色溫泉業者合作推出抽獎活動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府規劃春遊苗栗全攻略活動，並與縣內特色溫泉業者合作推出抽獎活動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播