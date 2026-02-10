春遊苗栗食、宿、遊、購、行全攻略 迎新春摸大獎

苗栗縣政府規劃春遊苗栗全攻略活動，並與縣內育樂公司業者合作推出抽獎活動。（記者張勳騰攝）

農曆春節將屆，苗栗縣政府今（10）日召開「春遊苗栗全攻略」記者會，正式發表彙整18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」旅遊亮點的苗栗春遊全攻略。縣府並規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程，同時推出在特約店家消費1000元以上，即有摸大獎機會，邀請遊客前來感受苗栗山城之美，及濃濃的人情味。

苗縣府文化觀光局今年規畫「初一至初五活動不間斷」主題行程，初一、初二由縣長夫婦及副縣長赴各大宮廟發放限量福袋，初二結合採草莓、賞花海、品嘗500輯推薦美食及原民舞蹈演出推出「花漾回娘家」；初三推廣「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區，推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五則於頭屋鄉明德水庫規劃搭船抽機票與場館手作DIY。

苗縣府另與苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出超過75萬元的抽獎活動，即日起至4月30日民眾只要於苗栗特約合作店家消費滿1000元並上傳消費憑證參加抽獎活動，即可抽iPhone 17及吸塵器等獎品。「春遊苗栗・部落客帶路」活動則導入數位集章機制，民眾只要至合作店家掃描QR Code打卡，完成2個鄉鎮集章，即可再參加摸彩，有機會獲得住宿券及美食券等。

文觀局長林彥甫指出，在餐飲、旅宿、遊樂景點方面攜手全縣業者推出多項好康方案，且目前正值賞花佳期，通霄、苑裡與南庄地區的大波斯菊、向日葵及萬壽菊已競相盛開，不但為遊客聰明省荷包並在春節期間打造拍照打卡的最佳首選。

農曆春節後還有元宵系列活動接力登場，25日起「國際震撼．神龍祈福」火旁龍、26日三灣鄉「文藝元宵．美食饗宴」、28日頭份市「古厝慢活．蘿蔔燈會」，以及3月1日大湖鄉「草莓之鄉．熱鬧踩街」。

