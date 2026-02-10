改善空污 雲林邀集國內大咖找對策 宣布啟動3年計畫

改善空氣品質，雲林縣環保局邀集國內空污界專家召開諮詢會議。（記者黃淑莉攝）

改善空氣品質，雲林縣環保局昨（9）日及今日邀集國內空污界專家召開諮詢會議，檢視近幾年雲林在空污治理成果，並對未來策略提出建議，環保局長張喬維表示，接下來3年縣府將投入3000萬元啟動大規模研究計畫，盼找出空品不良原因，進而落實改善。

這次出席專家有前環保署長張子敬、雲林科技大學副校長張艮輝、中央大學教授林能暉及李崇德、成功大學教授蔡俊鴻及吳義林、中興大學特聘教授盧重興、中山大學氣膠科學研究中心客座教授白曛綾等，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君也到場。

環保局指出，這幾年縣府輔導產業更新設備與優化製程，降低生產過程中污染與洩漏，另麥寮汽電、福懋公司燃煤機組與燃油鍋爐去年全面退役，4大產業園區燃油鍋爐改用燃氣，還有推動共享機車、公共自行車與TPASS定期票，去年空氣品質良好日比例達到9成以上，臭氧紅色警示天數去年只剩1天。

雲林縣長張麗善表示，雲林空品改善中民眾最有感是濁水溪揚塵治理，前幾天她去麥寮，當地民眾開心分享，現在曬烏魚子已經不會像以前上面覆蓋一層沙，還有以前屋內家具總是卡一層沙，現在都不會了，期待透過專家提供建議，讓雲林縣未來環境治理有更好成果展現。

張喬維指出，改善雲林空氣品質，未來還有很長的路要走，接下來縣府啟動3年大規模研究計畫，預計每年投入3千萬元，內容包含環境監測、程式模擬、AI分析，找出空品不良原因，進而落實改善，維護空氣品質。

空氣品質不佳，從華山眺望山下一片灰濛濛。（記者黃淑莉攝）

