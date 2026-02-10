為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    星宇降落菲律賓重飛未依SOP 民航局開罰60萬

    2026/02/10 16:05 記者黃宜靜／台北報導
    星宇航空；示意圖。（資料照）

    星宇航空去年3月3日JX789航班降落菲律賓時，機師進場重飛未依標準程序（SOP）操作，險發生意外，交通部民用航空局近期公告裁罰金額，其中機長、副駕駛員及公司分別被裁罰12萬、6萬及60萬元。

    星宇航空回應，將配合主管機關裁決辦理。維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

    去年3月3日JX789航班降落菲律賓克拉克機場，因風向改變降落跑道，但進場高度太高，組員決定重飛，不過組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，觸發近地警告系統，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。星宇航空當時說明，飛航員進場重飛時未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

    去年6月時，民航局表示，調查皆已完成並將進入評議程序，業者及機師皆有缺失，將分別裁處；近日民航局公告裁罰金額。

    民航局公告，機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定的航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，依據民用航空法第111條第2項第7款規定，處以罰鍰新台幣12萬元，並立即改善；副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定的航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款規定，處以罰鍰新台幣6萬元，並立即改善。

    至於公司部分，則違反民用航空法第40條第1項規定，依據民用航空法第112條第1項第2款的規定，處以罰鍰新臺幣60萬元處分。

