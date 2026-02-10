經典與創新豬肉料理挑戰總獎金70萬元！新北黑白切大賽2/27前報名

去年首屆新北黑白切優勝店家「古早切仔麵」老闆王家豐（右）示範經典黑白切料理，主廚吳秉承則展現豬肉創意料理（左），呼應本屆賽事採雙組別競賽。（記者黃政嘉攝）

新北版黑白大廚競賽報名起跑！新北市府市場處今天舉辦「2026新北黑白切大賽」宣傳記者會，現場邀請去年首屆新北黑白切優勝店家「古早切仔麵」老闆王家豐示範經典黑白切料理，主廚吳秉承則展現豬肉創意料理，呼應本屆競賽採「經典傳統」、與「職人創新」雙組別競賽，邀集飯店名廚與巷弄職人同台較勁，總獎金提高到70萬元，邀集新北各路料理好手一決高下。

新北市副市長陳純敬表示，新北每天在大台北地區的豬肉需求量是全國之最，黑白切則是台灣人的共同回憶，刀工與烹煮技藝充滿學問，今年競賽對象分「經典傳統組」，開放市場、小吃店等黑白切料理業者參與，另募集飯店、餐廳等業者，以創意豬肉料理的「職人創新組」共襄盛舉，盼藉新北黑白切大賽，讓傳統美食再精進，增添豐富與深刻的記憶，同時推廣國產豬肉。

新北市經濟發展局長盛筱蓉指出，首屆賽事優勝店家「古早切仔麵」賽後至今排隊人潮絡繹不絕，代表活動值得大力推廣，歡迎新北市內的飯店、餐廳、市場商圈等業者踴躍參賽，展現新北好味道。

王家豐表示，看似簡單的黑白切，背後是數小時的細心處理與堅持，也是他最想完整保留媽媽用切仔麵把他養大的味道，感謝市府推動新北黑白切大賽，讓大眾認識新北的飲食魅力。

市場處說明，本次競賽活動的報名期間自即日起至2月27日止，欲報名業者可上賽事活動網頁報名，也可關注「來新北逛菜市」臉書粉專。

「2026新北黑白切大賽」今天起開放報名，新北市副市長陳純敬（左1）與主廚、黑白切業者、市府經發局長盛筱蓉（右1）共同宣傳。（記者黃政嘉攝）

