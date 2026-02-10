為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗市綜合羽球館試營運啟用 打造多元運動新地標

    2026/02/10 16:47 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市綜合羽球館啟用，由國立聯合大學羽球社進行示範交流。（苗栗市公所提供）

    苗栗市綜合羽球館啟用，由國立聯合大學羽球社進行示範交流。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所為提升市民運動休閒品質，規劃完成「苗栗市綜合羽球館」，今（10）日由副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人主持開球啟用儀式，邀請國立聯合大學羽球社進行示範交流，展現場館實際使用情形，未來將成為市民從事羽球及多元運動的重要據點。

    苗栗市公所表示，苗栗市綜合羽球館同一場域規劃包含設有羽球場4面及籃球場全場1座等2種使用模式，提供多元運動使用需求。例行開放時間為每日6點至凌晨12點，每週一、春節除夕至初二及必要維護日休館；初三至初五期間，若預約不踴躍，將視情況公告休館。開放時段如遇設備維修、賽事舉辦、其他活動或天災等不可抗力因素，將另行公告調整。

    市公所指出，綜合羽球館今天啟用後，開放日1天有15場次可預約，羽球場依尖、離峰時段不同收費，1面每小時150、250元，籃球場則不分尖、離峰，全場每小時2000元、半場每小時1000元，每場次1小時計。預約專線：037-360999，預約完成後須於3日內完成繳費。

    苗栗市綜合羽球館啟用，由副縣長邱俐俐（前排右6）、苗栗市長余文忠（前排右5）、苗栗市代會主席陳仁杰（前左6）等人主持啟用儀式。（苗栗市公所提供）

    苗栗市綜合羽球館啟用，由副縣長邱俐俐（前排右6）、苗栗市長余文忠（前排右5）、苗栗市代會主席陳仁杰（前左6）等人主持啟用儀式。（苗栗市公所提供）

