觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」 2/14起限量開賣

今年台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義盛大登場，交通部觀光署今天宣布，推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定於2月14日10點起開放線上販售，限量1000套。（圖由觀光署提供）

今年台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義盛大登場，交通部觀光署今天宣布，推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，預定於2月14日10點起開放線上販售，限量1000套，該產品結合台鐵3日周遊券，以及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1，邀請旅客「回嘉」賞燈及旅遊。

觀光署表示，旅客自2月14日起至3月15日期間購買「Taiwan PASS台灣燈會限定版」加贈的嘉義景點門票，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點，鼓勵旅客將行程從燈區現場跨域延伸至週邊景點，並將天數拉長為「3天2夜深度國旅」，帶動在地住宿、餐飲及消費，擴大燈會整體觀光效益。

觀光署續指，2026台灣燈會舉辦期間適逢阿里山櫻花季於3月10日開跑，是春遊的好時機，旅客可利用「Taiwan PASS台灣燈會限定版」無縫串聯鐵路與在地交通，搭乘阿里山林鐵或台灣好行阿里山線，上山探訪阿里山的森林步道與櫻花林，輕鬆規劃「夜觀燈會＋日賞櫻花」雙主題行程。

觀光署表示，「Taiwan PASS台灣燈會限定版」每張2500元，2月14日10點至3月15日開放購買，限量1000套，民眾可至KLOOK、KKDAY購買，並於購買後1年內開卡，開卡後具有1年效期，一旦開始使用、兌換商品，應於7日內使用完畢；贈送的「嘉義熱門景點門票」自購買後起算1年效期。

「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，結合台鐵3日周遊券、在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1，邀請旅客「回嘉」賞燈及旅遊；圖為阿里山林業鐵道。（圖由觀光署提供）

