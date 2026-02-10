招財！基隆護國城隍廟送Q版城隍5元發財金 慶濟宮贈貔貅

基隆百年護國城隍廟大年初四接財神，將發送6000個立體Q版城隍5元發財金，十分吸睛 。（記者盧賢秀攝）

大年初四接神日，基隆城隍廟和七堵媽慶濟宮今年都有接財神活動，百年護國城隍廟初四下午2點將發送6000個立體Q版城隍5元發財金；七堵慶濟宮則在上午10點發送1000個錢母還有貔貅，讓民眾招財辟邪。

副市長邱佩琳今天也出席城隍廟立體Q版城隍5元發財金發表會，她說，城隍廟每年舉辦日巡、夜巡，讓基隆市平安，同時還到各校辦反毒反詐活動，以宗教力量安定人心，希望大家初四來領發財金，大家過好年。

城隍廟主委郭張碧玉表示，大年初四則是民間傳統的「接神日」，迎接眾神明下凡「開工」，是迎財最佳時機，基隆護國城隍廟依循百年傳統接神儀式後，下午2點開始發放限量護國城隍爺賜福、五路財神爺加持《全台獨家立體Q版城隍五元發財金》。

城隍廟指出，今年發送的城隍爺公仔超吸睛，有別以往的紅包錢母，5元取國語諧音「有緣」，台語諧音「有錢」。希望民眾來索取搶發財金，讓來年運勢順利，福氣旺旺來。

西班牙傳統新年吃12顆綠葡萄，象徵未來12個月的好運、財富與愛情；城隍則是以用12顆龍眼祭改補運，將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除。初四當天也會準備龍眼福氣圓給民眾去霉運迎接福氣。

今年設計製作「馬上發」零錢包紅包，在除夕夜12點開始發送，總共發出1千個，帶給市民好彩頭。

另外，七堵慶濟宮今年初四早上10舉辦迎財神活動，有舞獅跳加官，還發送1000個錢母，每逢排隊排到第50位、100位以此類推整數的幸運民眾，就可獲得貔貅神獸1只，祝福幸運民眾招財辟邪。

