國姓鹿茸祭 限量養生宴開放訂購

南投國姓鹿茸祭產業文化活動，推出10道料理的鹿茸養生宴。（記者張協昇攝）

南投國姓鄉水鹿飼養數量全國最多，鹿茸年產量也居全國之冠，國姓鄉公所將於3月14日舉辦鹿茸祭產業文化活動，除展售各種鹿茸創意保健產品、在地農產品、國姓咖啡、客庄美食外，也推出鹿茸養生宴，將鹿茸導向多元消費場景，進一步推廣鹿茸產業。

國姓鄉長邱美玲今（10日）在活動宣傳記者會表示，鹿茸營養價值高，富含膠原蛋白與胺基酸，具有強健身體功能，傳統觀念認為鹿茸是一種藥材，大都磨成粉或泡酒食用，事實上鹿茸也可以入菜，是很好的食補料理，並已開發出許多保健食品或用品，公所3年前首度推出鹿茸養生宴，限量30桌大受歡迎，第2年50桌仍供不應求，今年增加至80桌，盼藉此讓更多年輕人能認識及接受鹿茸產品。

請繼續往下閱讀...

邱美玲說，鹿茸養生宴設計10道精緻料理，包括茶樹菇燉鹿茸雞、港式珍露龍虎斑、金蒜鮮蝦寬粉煲等，每桌6600元，道道真材實料，即日起開放訂購，現場除了設置精緻展桌及安排精彩表演，也同步展售鹿茸周邊商品、客家板食與水鹿導覽圖，營造文化與產業融合的氛圍，訂購鹿茸養生宴並可參加抽獎，最大獎為16兩的鹿茸。

縣府農業處長蘇瑞祥也指出，國姓鄉飼養水鹿近3800頭，鹿茸年產量與品質居全國之冠，公所每年舉辦結合產業、文化與觀光的「鹿神祭」活動，並透過鹿茸料理推廣，深化民眾對鹿茸營養價值的認識，縣府也將持續協助改變農場經營環境，盼讓鹿茸產業能朝更多元方向發展。

南投國姓鹿茸祭產業文化活動，將展售各種鹿茸周邊產品。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法