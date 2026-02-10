為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市年貨大街新春市集2/11-2/23封街 議員：未先公告惹怨

    2026/02/10 16:02 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，不少攤商今天提前設攤佈置，也影響舊城周邊交通與商機。（記者洪美秀攝）

    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，不少攤商今天提前設攤佈置，也影響舊城周邊交通與商機。（記者洪美秀攝）

    新竹市年貨大街新春市集11日到23日舉行，多數商家今天進駐設攤，但因未事先公告封街封路資訊，導致市區交通混亂，汽機車無所適從。市議員林彥甫表示，明天就要開辦新春市集，但市府對市集封街範圍及資訊都未告知，已造成附近店家不滿。商家更提到，市府每年辦新春市集都封路，已影響到原本商家的生意，批市府獨厚外來攤商，未真正照顧在地商家。

    林彥甫說，一年一度的年貨大街新春市集11日登場，但昨晚突封街，今天一早就有很多攤商進駐設攤，讓附近店家很錯愕，質疑附近路口不但沒事先掛上封街預告牌面，也未立牌公告封街時間及範圍。讓新春市集還沒開始就惹議，造成更多在地店家和外來攤商的衝突。

    市府產發處說明，今年新春市集推出「消費滿額贈好禮」活動。只要活動期間，在武昌街、東門街、復興路及東前街店家消費累積滿1000元，持當日店家開立的發票或收據，就可到服務台兌換精美好禮，每日限量發送，送完為止。就是要藉由市集人潮帶動周邊店家效益，創造市集與在地商家的雙贏局面。

    另今年新春市集為期12天，範圍涵蓋東門街、武昌街及復興路等舊城核心路段，市集期間部分路段實施交通管制，且交通維護計畫及封路範圍，都依循以往慣例。市府已於2月6日先行發布新聞稿及公告交維計畫，並無資訊混亂的情形。針對部分告示牌設置進度，已請承辦廠商加速完成，會在活動前提供民眾清楚、即時的用路指引。

    新春市集業者指出，封路範圍與交維計畫已先與在地里長、地方代表召開過2次協調會議並達成共識。且事前有拜訪周邊店家，傾聽在地需求，期透過市集人潮帶動地方商機，打造店家、攤商與市民三贏的新春盛會。

    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，民怨市府未提前公告，已造成在地商家諸多不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，民怨市府未提前公告，已造成在地商家諸多不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，民怨市府未提前公告，已造成在地商家諸多不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，民怨市府未提前公告，已造成在地商家諸多不便。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播