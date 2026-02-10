竹市年貨大街新春市集2/11-2/23封街 議員：未先公告惹怨

新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，不少攤商今天提前設攤佈置，也影響舊城周邊交通與商機。（記者洪美秀攝）

新竹市年貨大街新春市集11日到23日舉行，多數商家今天進駐設攤，但因未事先公告封街封路資訊，導致市區交通混亂，汽機車無所適從。市議員林彥甫表示，明天就要開辦新春市集，但市府對市集封街範圍及資訊都未告知，已造成附近店家不滿。商家更提到，市府每年辦新春市集都封路，已影響到原本商家的生意，批市府獨厚外來攤商，未真正照顧在地商家。

林彥甫說，一年一度的年貨大街新春市集11日登場，但昨晚突封街，今天一早就有很多攤商進駐設攤，讓附近店家很錯愕，質疑附近路口不但沒事先掛上封街預告牌面，也未立牌公告封街時間及範圍。讓新春市集還沒開始就惹議，造成更多在地店家和外來攤商的衝突。

市府產發處說明，今年新春市集推出「消費滿額贈好禮」活動。只要活動期間，在武昌街、東門街、復興路及東前街店家消費累積滿1000元，持當日店家開立的發票或收據，就可到服務台兌換精美好禮，每日限量發送，送完為止。就是要藉由市集人潮帶動周邊店家效益，創造市集與在地商家的雙贏局面。

另今年新春市集為期12天，範圍涵蓋東門街、武昌街及復興路等舊城核心路段，市集期間部分路段實施交通管制，且交通維護計畫及封路範圍，都依循以往慣例。市府已於2月6日先行發布新聞稿及公告交維計畫，並無資訊混亂的情形。針對部分告示牌設置進度，已請承辦廠商加速完成，會在活動前提供民眾清楚、即時的用路指引。

新春市集業者指出，封路範圍與交維計畫已先與在地里長、地方代表召開過2次協調會議並達成共識。且事前有拜訪周邊店家，傾聽在地需求，期透過市集人潮帶動地方商機，打造店家、攤商與市民三贏的新春盛會。

新竹市馬年年貨大街新春市集2/11-2/23封街舉辦卻惹民怨，民怨市府未提前公告，已造成在地商家諸多不便。（記者洪美秀攝）

