斥資8千餘萬 竹南中正路、三民路等瓶頸道路「打通」

斥資8000餘萬，竹南中正路等瓶頸道路「打通」。（竹南鎮公所提供）

苗栗縣竹南鎮為縣內人口第二多行政區域，加上竹南科學園區坐落鎮內，竹南鎮持續發展，但部分既有道路無法應付社會變遷需求，成為瓶頸道路。竹南鎮公所獲內政部國土署補助4000餘萬，加上公所自籌款3600多萬，總經費8000多萬辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」打通瓶頸道路，今天舉辦通車典禮，且改善後道路可直通竹南科學園區對上班族通勤更便利。

竹南鎮長方進興說，工程源於他8年前競選鎮長期間，中港及大埔地區居民反映長年交通不便，盼能打通關鍵路段改善通行條件，經奔走中央與地方，加上立委陳超明協助，以及地方鄉親的體諒與支持，讓計畫得以順利完成、破除交通瓶頸。

竹南鎮公所指出，竹南鎮中正路、三民路及守法街等住宅區周邊住宅密集，道路路幅狹窄導致民眾通行不便，故由中正路、功明街口打通一條路幅8公尺寬道路，再銜接舊有道路，利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。

另外，竹南鎮公所為方便民眾前往竹南科學園區上下班，加上地方反映交通需求，打通仁愛路後可貫通科北五路，提升民眾上下班往返園區便利性，路幅為15公尺道路。

