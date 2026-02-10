終於等到了！彰縣福興鄉要蓋首座特色公園 致敬彰化飛行場砲台

彰化縣福興鄉終於等到第一座特色公園開工了，利用大興國小校地打造。（彰化縣政府提供）

彰化縣人口最多的「鄉」就是福興鄉，終於等到特色公園在今天（10日）動工了！尤其是特色遊具向福興鄉的歷史建築彰化飛行場的防空塔砲台致敬，將利用大興國小的校地打造「飛行探索樂園」！

福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉因為公有地有限，找不到足夠的土地來蓋特色公園，這次利用大興國小的自然遊戲場來進行改造變身，這將是全鄉的第一座公園，也將成為居民與社區最好的公共空間，也同時透過公園讓更多人可以進一步探訪位於番婆村與外埔村的防空砲台，了解彰化飛行場的歷史。

縣議員凃淑媚指出，福興鄉第一座特色公園，就蓋在大興國小內，鄰近鄉立幼兒園，融入在地歷史作為設計元素，讓公園不只是公園。

縣長王惠美指出，這座公園佔地約1237坪，將致敬彰化飛行場防空塔規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，並有多功能的飛機造型遊具，以及飛行鞦韆與訓練跳床，還會打造飛行哨所解說亭與林間體健區，未來也將在公園對面全新打造外埔社區活動中心，讓社區有更好的公共空間。

福興鄉特色公園經費約2800萬元，工期240日曆天，預計在今年底完工，也將成為東福興地區的最大亮點。

彰化縣福興鄉首座特色公園終於動工了，設計元素以彰化飛行場的防空塔砲台致敬。（彰化縣政府提供）

彰化縣福興鄉第一座特色公園，遊具取自彰化飛行場的設計元素。（彰化縣政府提供）

彰化縣福興鄉的「原彰化飛行場防空塔」共有2座，目前是歷史建築。（彰化縣政府提供）

