為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    終於等到了！彰縣福興鄉要蓋首座特色公園 致敬彰化飛行場砲台

    2026/02/10 15:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉終於等到第一座特色公園開工了，利用大興國小校地打造。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉終於等到第一座特色公園開工了，利用大興國小校地打造。（彰化縣政府提供）

    彰化縣人口最多的「鄉」就是福興鄉，終於等到特色公園在今天（10日）動工了！尤其是特色遊具向福興鄉的歷史建築彰化飛行場的防空塔砲台致敬，將利用大興國小的校地打造「飛行探索樂園」！

    福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉因為公有地有限，找不到足夠的土地來蓋特色公園，這次利用大興國小的自然遊戲場來進行改造變身，這將是全鄉的第一座公園，也將成為居民與社區最好的公共空間，也同時透過公園讓更多人可以進一步探訪位於番婆村與外埔村的防空砲台，了解彰化飛行場的歷史。

    縣議員凃淑媚指出，福興鄉第一座特色公園，就蓋在大興國小內，鄰近鄉立幼兒園，融入在地歷史作為設計元素，讓公園不只是公園。

    縣長王惠美指出，這座公園佔地約1237坪，將致敬彰化飛行場防空塔規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，並有多功能的飛機造型遊具，以及飛行鞦韆與訓練跳床，還會打造飛行哨所解說亭與林間體健區，未來也將在公園對面全新打造外埔社區活動中心，讓社區有更好的公共空間。

    福興鄉特色公園經費約2800萬元，工期240日曆天，預計在今年底完工，也將成為東福興地區的最大亮點。

    彰化縣福興鄉首座特色公園終於動工了，設計元素以彰化飛行場的防空塔砲台致敬。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉首座特色公園終於動工了，設計元素以彰化飛行場的防空塔砲台致敬。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉第一座特色公園，遊具取自彰化飛行場的設計元素。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉第一座特色公園，遊具取自彰化飛行場的設計元素。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉的「原彰化飛行場防空塔」共有2座，目前是歷史建築。（彰化縣政府提供）

    彰化縣福興鄉的「原彰化飛行場防空塔」共有2座，目前是歷史建築。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播