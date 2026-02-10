替代役男發揮所長 打造台南「安平壺巷」新風貌

安平陶坊同時辦理陶藝創作體驗與工作坊邀居民共創。（安平區公所提供）

安平區公所攜手替代役男、王城里安中社區，以及在地陶藝工作室「安平陶坊」，共同進行「安平壺巷」裝置藝術的更新，透過陶藝創作為巷弄空間注入文化溫度與生活美感。

安平區公所爭取內政部替代役訓練及管理中心及南市民政局補助，攜手安平區公所第268梯次社區營造替代役，進行安中社區的「安平壺巷」裝置藝術更新，包含1位建築系及3位土木系背景役男，發揮其專業所長，協助壺巷老舊牆面的整理及更新，同時在安平陶坊的協助之下，辦理陶藝創作體驗與工作坊，邀不同年齡層的居民們共同參與陶藝創作。

安平壺其原始用途及最初內容物至今在學界仍未有定論，因在台南安平大量出土而得名，被視為承載地方生活記憶與文化意象的象徵之一。「安平壺巷」即以「安平壺」作為創作核心意象，透過公共藝術重新詮釋安平的歷史脈絡與巷弄文化。

安平區長蕭泰華表示，讓藝術走入日常巷弄，形塑具安平特色的社區風景，也為安平地區的社區營造累積珍貴成果。

安平區公所攜手替代役男共創「安平壺巷」新風貌。（安平區公所提供）

