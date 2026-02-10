環團反大甲溪光明水力發電 憂減損德基、谷關水庫壽命

環保團體在環境部門口抗議，反對大甲溪光明計畫，認為該案低估發電成本，挖出來的土石將受極端氣候沖刷，成為不定時炸彈。（記者吳柏軒攝）

台電大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，要在德基水庫、谷關水庫之間，挖水路隧道進行抽蓄水力發電，環保團體今（10日）在環境部門口抗議，指出水庫淤積嚴重，自身難保，再開發將增加負荷、減損壽命，且炸山挖水路將多出192萬方（立方公尺）土石，放在大甲溪河畔，恐任由颱風季沖去下游，要求停止開發。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年表示，大甲溪經歷921與頻繁風災，面臨嚴重土石淤積與山體崩塌威脅，溪流各壩體出現嚴重上淤下掏問題，質疑台電光明發電計畫選址不當，不應開發；淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，該案開發工期長達10年，必然會遇到颱風、地震，且台灣水庫有短命問題，且水力回抽再下排發電，功率假設50％，電力成本相當高，台電說發電1度3元根本在騙。

監督施政聯盟執行長許心欣批評，台電要投入近600億元、宣稱抽蓄發電廠壽命50年，但德基跟谷關水庫淤積問題嚴重，恐只剩10幾年壽命，可能還沒蓋好，其他更廉價高效的儲能技術就普及電廠更可能加劇淤積而無法抽蓄發電，淪蚊子工程。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，台電便宜行事將炸山挖抽蓄水路，並規劃挖出的192萬方土石，要堆置在淤積70％的谷關水庫上游大甲溪畔，颱風等極端氣候將沖刷土石，惡化水庫淤積，還要為了堆置土石犧牲18公頃保安林。

環境權保障基金會專職律師顏士程、台中辦公室主任鍾瀚樞等皆表示，該案地點位於原住民族傳統領域，有明顯重疊，依法應予部落進行諮商取得同意，並非區公所自行斷定不用協商，未來將走司法程序。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，台電將抽蓄水力跟儲能電池比較，強調抽蓄水力效益較好，但完全忽略抽蓄水力大規模工程興建與開挖，對山林棲地、地質穩定性及河川生態造成不可逆影響，罔顧外部成本，評估並不合理，要求環境部環委退回開發。

