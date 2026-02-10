沉浸式走春 台南德元埤大型氣球嘉年華2/17登場

德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦大型氣球嘉年華。（南市觀旅局提供）

德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦「百花迎春．馬躍新春」德元埤大型氣球嘉年華。以大型氣球藝術裝置為主軸，結合人氣可愛角色、百花花海景緻及主題化露營體驗，邀民眾到德元埤走春，感受療癒氛圍。

德元埤擁有遼闊的自然空間與獨具特色的異國風情，是春節期間適合全齡族群造訪的熱門旅遊景點。活動透過高辨識度的大型氣球作為主視覺，搭配整體沉浸式場域規劃，讓遊客在走春、拍照、散步與露營的過程中，自然融入園區氛圍，留下「只屬於德元埤的新春回憶」，同時也展現台南持續以創意活動推動觀光、活絡地方經濟的用心。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，活動規劃多組大型氣球裝置，包括巷仔Niau、魚頭君、卡比胖拉氣偶，及象徵希望與祝福的熱氣球造型，結合繽紛花海景觀，營造出層次豐富、充滿年節喜氣的視覺亮點，讓遊客在園區各角落皆能感受濃厚的新春氛圍。此外，大年初一至初五特別安排街頭藝人現場演出，同時設置新春市集，串聯在地特色美食、親子互動體驗及周邊商品。

活動期間同步推出消費加碼優惠，民眾憑虎頭埤風景區或葫蘆埤自然公園發票，至德元埤荷蘭村園區單筆消費滿399元，即可現場折抵50元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法