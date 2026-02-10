為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    沉浸式走春 台南德元埤大型氣球嘉年華2/17登場

    2026/02/10 14:28 記者王姝琇／台南報導
    德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦大型氣球嘉年華。（南市觀旅局提供）

    德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦大型氣球嘉年華。（南市觀旅局提供）

    德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦「百花迎春．馬躍新春」德元埤大型氣球嘉年華。以大型氣球藝術裝置為主軸，結合人氣可愛角色、百花花海景緻及主題化露營體驗，邀民眾到德元埤走春，感受療癒氛圍。

    德元埤擁有遼闊的自然空間與獨具特色的異國風情，是春節期間適合全齡族群造訪的熱門旅遊景點。活動透過高辨識度的大型氣球作為主視覺，搭配整體沉浸式場域規劃，讓遊客在走春、拍照、散步與露營的過程中，自然融入園區氛圍，留下「只屬於德元埤的新春回憶」，同時也展現台南持續以創意活動推動觀光、活絡地方經濟的用心。

    觀旅局長林國華表示，活動規劃多組大型氣球裝置，包括巷仔Niau、魚頭君、卡比胖拉氣偶，及象徵希望與祝福的熱氣球造型，結合繽紛花海景觀，營造出層次豐富、充滿年節喜氣的視覺亮點，讓遊客在園區各角落皆能感受濃厚的新春氛圍。此外，大年初一至初五特別安排街頭藝人現場演出，同時設置新春市集，串聯在地特色美食、親子互動體驗及周邊商品。

    活動期間同步推出消費加碼優惠，民眾憑虎頭埤風景區或葫蘆埤自然公園發票，至德元埤荷蘭村園區單筆消費滿399元，即可現場折抵50元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播