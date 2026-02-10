為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義市北排水維新支線護岸改建完工 打造水岸廊道

    2026/02/10 14:33 記者林宜樟／嘉義報導
    北排水維新支線護岸改建應急工程完工，打造水岸廊道。（嘉義市政府提供）

    北排水維新支線護岸改建應急工程完工，打造水岸廊道。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府推動水利建設，強化城市防洪韌性，獲經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線（1K+893～2K+108）護岸改建應急工程」，工程近期完工後，有效改善河岸安全，同步打造串聯嘉義公園與嘉義樹木園的水岸廊道，提供市民兼具防災與休憩功能的友善空間。

    市府工務處表示，工程範圍鄰近嘉義公園及嘉義樹木園，為市民日常休閒活動的重要場域，原有護岸多為早期砌石或基礎較淺的混凝土結構，長年受雨水及水流沖刷，出現崩落與掏空情形，恐影響周邊土地及民宅安全，因此啟動護岸改建工程，確保市民安全。

    工務處表示，工程經費約1100萬元，採用兼顧安全與生態的石籠工法，在穩定護岸結構的同時，保留水域多孔隙特性，維持生態連通性，於防洪安全與生態保育間取得良好平衡，並新設親水步道及一座橫跨渠道的橋梁，讓市民能輕鬆往返嘉義公園與嘉義樹木園，提升整體動線順暢度，為散步、休閒及親近自然增添更多選擇。

    工務處說，後續已另行向內政部國土管理署爭取補助，將接續推動「嘉義公園、樹木園－雙園縫合計畫」，規劃營造親水空間，設置廣場及休憩設施，逐步串聯兩座公園綠地，打造兼具生活品質與生態價值的林蔭步道。

    步道是民眾休閒場所。（嘉義市政府提供）

    步道是民眾休閒場所。（嘉義市政府提供）

    工程施工前與施工後對比。（嘉義市政府提供）

    工程施工前與施工後對比。（嘉義市政府提供）

    施工後整體環境更加舒適。（嘉義市政府提供）

    施工後整體環境更加舒適。（嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播