嘉義市北排水維新支線護岸改建完工 打造水岸廊道

北排水維新支線護岸改建應急工程完工，打造水岸廊道。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府推動水利建設，強化城市防洪韌性，獲經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線（1K+893～2K+108）護岸改建應急工程」，工程近期完工後，有效改善河岸安全，同步打造串聯嘉義公園與嘉義樹木園的水岸廊道，提供市民兼具防災與休憩功能的友善空間。

市府工務處表示，工程範圍鄰近嘉義公園及嘉義樹木園，為市民日常休閒活動的重要場域，原有護岸多為早期砌石或基礎較淺的混凝土結構，長年受雨水及水流沖刷，出現崩落與掏空情形，恐影響周邊土地及民宅安全，因此啟動護岸改建工程，確保市民安全。

請繼續往下閱讀...

工務處表示，工程經費約1100萬元，採用兼顧安全與生態的石籠工法，在穩定護岸結構的同時，保留水域多孔隙特性，維持生態連通性，於防洪安全與生態保育間取得良好平衡，並新設親水步道及一座橫跨渠道的橋梁，讓市民能輕鬆往返嘉義公園與嘉義樹木園，提升整體動線順暢度，為散步、休閒及親近自然增添更多選擇。

工務處說，後續已另行向內政部國土管理署爭取補助，將接續推動「嘉義公園、樹木園－雙園縫合計畫」，規劃營造親水空間，設置廣場及休憩設施，逐步串聯兩座公園綠地，打造兼具生活品質與生態價值的林蔭步道。

步道是民眾休閒場所。（嘉義市政府提供）

工程施工前與施工後對比。（嘉義市政府提供）

施工後整體環境更加舒適。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法