    台東瓦崗岸部落聚會所啟用 全縣一部落一聚會所邁向9成

    2026/02/10 14:57 記者黃明堂／台東報導
    台東縣延平鄉紅葉村瓦崗岸部落聚會所今天啟用。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣延平鄉紅葉村瓦崗岸部落聚會所今天啟用。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣延平鄉紅葉村瓦崗岸部落聚會所，今天在部落耆老的傳統祈福儀式與紅葉技藝班動人的樂舞中，熱鬧舉辦啟用典禮，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實的一步。縣府表示，縣府將持續攜手中央合作，協助各部落完善設施，期待未來每一個部落都能擁有專屬的文化聚會空間。

    開幕典禮由延平鄉長余光雄主持，部落頭目、主席、幹部與族人等齊聚歡慶，原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、縣府原民處長高忠雲、縣議員古志成、延平鄉代表會主席邱文俊及各代表、各村長、各部落頭目及幹部等親臨現場祈福祝賀，與族人鄉親共同來見證融合現代行政功能與原民文化意象的公共空間。

    縣政府說明，瓦崗岸部落聚會所這座由縣政府、原民會與延平鄉公所攜手推動的建築物，回應了部落長期期盼，未來將作為生活休憩、傳統祭儀場地以及各類慶典活動的使用空間。同日，紅葉村辦公室含紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心也同步歡慶落成啟用。

    縣府表示，截至目前，包含增加1座瓦崗岸部落聚會所在內，全縣187個部落已有162個部落擁有聚會所，預計至今年初前將再啟用1座，即成功鎮和平（旮祭來）聚會所，此外，新福、南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅、布頌部落等6座部落聚會所目前正規劃設計或施工中，屆時全縣將有169個部落擁有聚會所，涵蓋率約九成。

