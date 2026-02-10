為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄰近沙崙科學城 仁德新建神主牌位堂設計跟著現代化

    2026/02/10 14:21 記者吳俊鋒／台南報導
    仁德區中洲公墓神主牌位堂新建工程動土，預計明年2月完成。（記者吳俊鋒攝）

    台南沙崙智慧綠能科學城的開發，促進周邊人口成長，加上民間祭祀形式逐漸改變，仁德區中洲公墓神主牌位堂今天啟動新建工程，副市長姜淋煌強調，要求現代化設計，外型不像是殯葬設施，啟用後可增加3780個神主牌位，滿足需求。

    中洲公墓納骨堂神主牌位堂新建計畫熱鬧開工，姜淋煌帶領仁德區長許博森等地方各界，一起上香、祈福，市議員穎艾達利、杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰也到場動土，共同見證。

    仁德新建神主牌位堂斥資2469萬元，規劃為地上2層樓，順利動土後，預計明年2月完工。姜淋煌指出，隨著時代演進，各界對於墓園的觀感也在轉變中，尤其新建神主牌位堂位在大馬路邊，推動時特地要求造型採現代化的設計，不會讓人有殯葬設施的感覺。

    許博森指出，原有1樓神主牌位室於2013年使用迄今，因交通便利、環境清幽，普獲民眾熱門首選；加上社會變遷，家庭結構改變，有的無法安奉、祭祀祖先，增加購買需求。環保意識抬頭，仁德綠色殯葬專區於2022年落成後，每月近百位使用，因植存處與神主牌位室相鄰，民眾為便於追思、祭拜，會一起申請，需求量加大，雖陸續增至1226個，仍然不夠，新建神主牌位室將提供更優質的殯葬設施服務。

    新建的神主牌堂採現代化設計，比較不像殯葬設施。（記者吳俊鋒翻攝）

