生成式AI氾濫！民團憂產製兒少性影像 衛福部：最高7年有期徒刑

近年來生成式AI氾濫，台灣展翅協會指出，目前多達58個平台提供AI生成圖片、AI換臉、一鍵脫衣等功能，恐遭有心人士用於生成性影像，增加兒少性剝削風險。對此衛福部保護司司長郭彩榕強調，使用AI生成兒少性影像，同樣違反現行「兒童及少年性剝削防制條例」，依法最高可處7年有期徒刑。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲說明，根據協會去年「Web547網路檢舉熱線」觀察報告，4692件檢舉案中，涉及兒少性虐待與性剝削內容高達2447件，占比52.12％，且兒少性剝削犯罪結合科技、平台與心理操控，手法更加多元隱匿，對被害人長期身心傷害難以消除。

針對AI生成兒少性影像疑慮，郭彩榕說，近年來衛福部尚未接到AI生成性影像相關檢舉案件，但針對展翅協會所提、國外出現可用於生成性影像的AI工具一事，衛福部也會提高警覺。

郭彩榕強調，依據現行「兒少性剝削防制條例」，拍攝、製造、重製、持有、散布、播送、交付、公然陳列、販賣或支付對價觀覽兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，均屬違法行為，且當初立法說明即有強調，適用範圍包括AI生成的擬真兒少性影像。

因此，郭彩榕說，若有心人士利用AI生成兒少性影像，同樣會觸犯「兒少性剝削防制條例」，依據該法36條，製造相關影像即可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金，另若涉及招募、引誘、強暴、脅迫、意圖營利等其他情事，還可以加重罰則。

郭彩榕表示，若民眾發現網路上有相關影像，均可向性影像處理中心提出檢舉，提供網址等資訊，以利後續採取下架等處理作為，至於未來如何管理這類可能用於性影像生成的AI工具，衛福部會與相關部會進一步討論，研議可行的作法，並釐清未來是否有相關立法需要。

