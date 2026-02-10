號召500人連署陳情教育部 高教工會：保障私校教職員退休金與資遣權益

高教工會今召集私校教師到教育部陳情，訴求政府應修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費。（高教工會提供）

高教工會今召集私校教師到教育部陳情，指在私校教書20多年，但退休所得替代率只有2到3成，退休金僅2萬至3萬元，甚至還有大專教師遭到私校惡意減薪、提前停辦，導致退休金累積不足，被迫提前退休失業，訴求政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，比照公教新制為15%，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費。

高教工會去年底發起「私校教職員不該是勞權孤兒，要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」連署，1個多月時間吸引了學界與社會各界超過500人參與連署。工會認為，對教師的退休保障應不分公私，若繼續放任私校教職員遭遇不公平的待遇，最終必將惡化我國高等教育品質。

請繼續往下閱讀...

高教工會指出，我國私立大專校院編制內教職員有2萬7162人，包括教師1萬8875人、職員8287人，佔全體大專校院教職員超過5成。然而，在退休金提撥與資遣權益保障上卻是長期不足，在職過程還可能會面臨私校的減薪、逼退、剝削，政府當局卻遲未改善，已使此群體在退休後陷入困境。

1位長期在宏國德霖科大任教的C老師，自美國亞利桑那大學取得航太機械工程博士學位，任教22年，於2020年時滿65歲以助理教授資格屆齡退休，退休金每月僅有2萬1282元，與退休前薪給相比，所得替代率僅有約25%，未來老年若有病痛長照需求，恐怕難以為繼。

長期在南華大學任教的P老師，公費留學至美國取得社會學博士，返台於南華大學任教23.5年，今年以副教授資格退休。根據人事單位提供資料推估，公保年金將月領約1萬7311元，私校退撫儲金以20年餘命折算月退為約1萬6614元，共約3萬3925元，其所得替代率大約僅29%。

大漢技術學院的Y老師，是東華大學博士，在大漢技術學院等私校服務31年，歷經大漢技術學院2014起實施「減薪」，每月被扣減薪給5000元至2萬元不等，後學校於2024年停辦，導致Y老師被迫提前退休，年資與退休金都因此受損。Y老師以副教授退休累計退休金每月約為3萬6743元，佔退休前正常薪給所得替代率約為36%，遠遠無法償付被迫提前退休所遭遇的經濟壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法