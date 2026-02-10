為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小黨齊批台北無菸城市缺配套 市府：陳情降至1/3

    2026/02/10 14:16 記者甘孟霖／台北報導
    研考會主委殷瑋受訪。（北市府提供）

    研考會主委殷瑋受訪。（北市府提供）

    時代力量、台灣綠黨、台灣基進以及北市里長今（10日）聯合召開記者會，批評台北市政府推行「無菸城市」配套不足。北市府統計指出，台北年貨大街試辦期間，接獲吸菸相關平均陳情約為過往3分之1，明顯下降；環保局也指出，菸蒂棄置情形相比過往已大幅改善。

    北市府研考會主委殷瑋今受訪說，感謝各界支持無菸城市的大方向，而年貨大街為試辦性質，過程中一定有不盡完美之處，會虛心接受各界意見；而今日記者會也提到，根據現行法規解釋已經跟不上時代需求，要設置戶外吸菸室會有窒礙難行之處，北市府呼籲各界一起向中央反映此事，或也可思考推動修法，感謝有立委也願意響應。

    殷瑋說，之後還會希望推動更多試辦區、示範區，讓這件事逐漸成為台北市民的共識，希望12個行政區都能有示範里，未來大型活動，包含台北燈節都會規劃這樣的做法，讓政策由點、線、面擴散；至於記者會批評北市府政策只防堵不疏導，他說這是動態過程，不論哪個環節不夠，也很歡迎今天發聲的朋友們一起加入溝通協調，感謝今天發聲的朋友讓市府在向中央溝通時有更多民意上的基礎。

    而王婉諭說，台北市建置3千個吸菸室要花費60億元，殷瑋則說目前中央法規還是不能設置吸菸室，如未來可以設置，會採取吸菸室搭配吸菸區混搭設置的方式，市府也有算過不會到這麼驚人的天價，等事情進展到較細緻的階段，會再來對外做說明。

    今日記者會中，王婉諭也批評蔣萬安只會喊口號，如果喊口號能成為政策，她也能當台北市長。對此殷瑋說，市民有參政權利，祝福。不過這個位置是要做實事的，在無菸城市推動過程中如果能看到這些評論者的身影就太好了。從跟中央政府法規政策的討論溝通，到各區各里各商圈的來回協調，再到政策的宣傳與現場的勸導，市府都很歡迎評論者的參與。

    熱門推播