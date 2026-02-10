活化士林夜市喊假的？ 議員：北市府掛「年貨大街」布條卻零宣傳

台北市議員陳賢蔚注意到士林夜市商圈近日於出入口懸掛「年貨大街」布條，吸引民眾關注，但是經實際查詢台北市政府商業處、市場處相關官方網站，士林夜市卻未被納入北市「年貨大街」宣傳。（議員陳賢蔚提供）

台北市府推迪化街年貨大街，從上（1）月31日開跑，不過台北市議員陳賢蔚注意到士林夜市商圈近日於出入口懸掛「年貨大街」布條，吸引民眾關注，但是經實際查詢台北市政府商業處、市場處相關官方網站，士林夜市卻未被納入北市「年貨大街」宣傳，質疑市長蔣萬安說要活化士林夜市，只是空口說白話？士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山也期待未來能被市府納入行銷。

陳賢蔚表示，點進商業處官網「2026台北年貨大街專區」除了有宣傳影片外，還規劃「馬上趣」、「馬上購」、「馬上發」3大主題，並細分親子活動、免費接駁車路線、線上年貨專區、導航小幫手、台北商圈走春指南等內容，以上所有活動規劃及宣傳管道行銷的商圈包括迪化街商圈、榮濱商店街、東門永康商圈、台北後站批發商圈、華陰街徒步北車商圈、台北地下街、四平陽光商圈、沅陵街商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈等，卻獨獨不見士林夜市年貨大街的身影。

請繼續往下閱讀...

陳賢蔚指出，商業處臉書粉絲專頁「台北商業處－我是商Ya人」自1月10日至今，共發布16篇與「2026台北年貨大街」相關貼文，卻同樣沒有任何一篇提及士林夜市年貨大街；而在市場處官網上，也僅見新東市場年貨大街、迪化街商圈、榮濱商圈等相關問答資訊，同樣未見士林夜市。

「市府掛了布條，卻不幫忙行銷曝光，難道蔣萬安口口聲聲說要活化士林夜市，只是空口說白話？」陳賢蔚表示，看到年貨大街布條掛上士林夜市出入口，地方與商圈原本都感到振奮，但市府未同步更新任何官方資訊。

陳賢蔚強調，士林夜市是台北市重要的觀光指標與在地商圈，相關資訊卻在市府各項年貨大街官方宣傳中被忽略，已對攤商權益與整體行銷造成實質影響，要求台北市政府立即補齊相關資訊，將士林夜市正式納入年貨大街的整體規劃與宣傳行列，以實際行動回應市府所宣稱的「活化士林夜市」，而非僅止於形式上的布條與口號。

蘇文山指出，能理解市府規劃迪化街年貨大街，多數商圈都是分佈在大同區，由於士林夜市位在不同行政區，串連有難度，但是未來市府未來願意納入行銷，商圈十分願意配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法