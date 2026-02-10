為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北177瑞芳觀光公車 進口2輛日本新車載客暢遊九份、黃金博物館等

    2026/02/10 13:39 記者黃子暘／新北報導
    許芫綺介紹，「177瑞芳觀光公車」自瑞芳「區民廣場」發車，串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞、黃金瀑布、勸濟堂、黃金博物館及九份老街等7個景點。（新北市交通局提供）

    農曆春節在即，新北市交通局運輸管理科長許芫綺指出，北北基計程車春節加成收費將自2月11日起至22日實施，共計12天，加成30元已計入跳表；此外，水金九地區的「177瑞芳觀光公車」已加2輛日系新車，歡迎利用假期來搭177瑞芳觀光公車，暢遊九份老街、黃金博物館、水豚君岩等景點。

    許芫綺介紹，「177瑞芳觀光公車」自瑞芳「區民廣場」發車，串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞、黃金瀑布、勸濟堂、黃金博物館及九份老街等7個景點，並行經公有停車場，讓民眾可將車輛停放停車場後轉乘177；為加強服務品質，177已加派2輛日本進口新車投入營運，民眾可使用TPASS、現金或購買49元一日券搭乘，一日券購買資訊請洽北北基好玩卡網站，另也整合沿線商家推出一日券專屬優惠。

    交通局補充，北北基計程車春節加成自11日起至22日止，春節加成30元已納入跳表計算，搭車民眾請依跳表金額支付車資；夜間（23：00至06：00）加成20元及國道通行費也均應計入跳表金額，瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費；如乘客遇到超收，請記下車號與時間、地點，撥打1999申訴。

    交通局說，計程車駕駛應遵守規定、按表收費，若未依規定收費，經查證屬實，將依「公路法」裁處9000元至9萬元罰鍰。

