春節連假 解鎖竹北交流道及西濱公路替代路線怎麼走

竹北警分局發布轄內西濱公路周邊的替代道路路網。（竹北警分局提供）

春節9天連假將從週六（14日）開始，新竹縣竹北警分局研判週五下午首波返鄉車潮就會湧現，今天他們針對轄下國道1號竹北交流道、西濱快速道路路段，幫用路人「解鎖」塞車時替代道路該怎麼走。

首先國道部分，竹北交流道周邊壅塞時，往東（芎林、竹東、國3）車流可沿光明6路、光明6路東1段右轉自強南路，上經國橋後左轉走台68線，可於新中正橋交流道下台68後轉接國道3號竹林交流道，或持續直行前往台3線。往西（新豐、南寮）的人走光明6路朝西後銜接台1線（中華路），右轉北上，或左轉南下頭前溪橋，再經匝道上台68線往竹市南寮，改接台61線。

請繼續往下閱讀...

至於台61線西濱快速道路因跟台15線局部路段共線，所以西濱公路與竹4線交叉口是高架道路跟平面道路的匯流處，就在協榮加油站前方。

竹北分局建議南下用路人，當台61南下車道壅塞時，請右轉改走平面機慢車道的台15線。或者當台61、台15南下車道都壅塞時，在協榮加油站「前」先左轉竹4線，換走鳳岡路、長青路改循台1線繼續南下。

要是北上中的駕駛人，當台61北上壅塞時，可在協榮加油站前的竹4線路口，經右側平面台15線的北上車道，進入鳳鼻尾隧道的外側車道後持續前行。但當台61、台15北上都塞車時，就從協榮加油站前右轉竹4線，改走鳳岡路往台1線而去。

竹北分局也提醒，連假期間他們配合公路局疏運計畫，會在竹北市「西濱路與新港3街路口」、「台15線牛埔溪橋的中央分隔帶槽化線」實施紐澤西護欄封閉措施，請用路人行經遵守且小心通過。

竹北警分局轄下國道1號竹北交流道的替代道路一覽。（竹北警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法